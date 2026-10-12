בבלי
קישוריות מוגברת

הסכם תעופה היסטורי: ישראל ואלבניה חתמו על הסכם

שר החוץ גדעון סער חתם בטירנה על הסכם תעופה מתקדם • מספר התיירים הישראלים באלבניה זינק מ-7,000 ל-100,000 בשנה • הסכם נוסף יפתח הזדמנויות עסקיות

מעמד החתימה על ההסכם (צילום: משרד החוץ)

חתם בטירנה, בירת אלבניה, על הסכם תעופה מתקדם בין שתי המדינות. החתימה התקיימה במהלך ביקורו המדיני של שר החוץ במדינה הבלקנית, בתיאום עם שרת התחבורה מירי רגב.

על ההסכם חתמו שר החוץ סער ושר התשתיות והאנרגיה של אלבניה, אנאה קרקאצ'י. מדובר בפרי דיאלוג ממושך בין משרד התחבורה הישראלי לממשלת אלבניה, והוא צפוי להגביר את הקישוריות בין המדינות ולעודד תיירות הדדית.

הנתונים מצביעים על זינוק דרמטי במספר התיירים הישראלים המגיעים לאלבניה בשלוש השנים האחרונות. המספר עלה מכ-7,000 תיירים בלבד לכ-100,000 תיירים בשנה. הסכם התעופה החדש נועד לאפשר הרחבה משמעותית של היצע הטיסות בין המדינות ולענות על הביקושים הגוברים.

במקביל להסכם התעופה, נחתם הסכם שיתוף פעולה בין-ממשלתי מורחב. הסכם זה יאפשר לממשלת אלבניה להתקשר ישירות עם חברות ישראליות, ויפתח בפניהן הזדמנויות עסקיות בתחומים שונים.

ההסכמים נחתמו על רקע יחסים מתחזקים בין ישראל לאלבניה בשנים האחרונות. אלבניה, מדינה מוסלמית ברובה, מקיימת יחסים חמים עם ישראל ונחשבת לידידה של המדינה היהודית באזור הבלקן.

ביקורו של שר החוץ סער באלבניה כולל מפגשים עם בכירים נוספים במדינה, במטרה להמשיך ולחזק את הקשרים הדיפלומטיים והכלכליים בין שתי המדינות.

גדעון סערתעופהאלבניהתיירותבבלי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר