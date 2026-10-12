שר החוץ גדעון סער חתם בטירנה, בירת אלבניה, על הסכם תעופה מתקדם בין שתי המדינות. החתימה התקיימה במהלך ביקורו המדיני של שר החוץ במדינה הבלקנית, בתיאום עם שרת התחבורה מירי רגב.

על ההסכם חתמו שר החוץ סער ושר התשתיות והאנרגיה של אלבניה, אנאה קרקאצ'י. מדובר בפרי דיאלוג ממושך בין משרד התחבורה הישראלי לממשלת אלבניה, והוא צפוי להגביר את הקישוריות בין המדינות ולעודד תיירות הדדית.

הנתונים מצביעים על זינוק דרמטי במספר התיירים הישראלים המגיעים לאלבניה בשלוש השנים האחרונות. המספר עלה מכ-7,000 תיירים בלבד לכ-100,000 תיירים בשנה. הסכם התעופה החדש נועד לאפשר הרחבה משמעותית של היצע הטיסות בין המדינות ולענות על הביקושים הגוברים.

במקביל להסכם התעופה, נחתם הסכם שיתוף פעולה בין-ממשלתי מורחב. הסכם זה יאפשר לממשלת אלבניה להתקשר ישירות עם חברות ישראליות, ויפתח בפניהן הזדמנויות עסקיות בתחומים שונים.

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ההסכמים נחתמו על רקע יחסים מתחזקים בין ישראל לאלבניה בשנים האחרונות. אלבניה, מדינה מוסלמית ברובה, מקיימת יחסים חמים עם ישראל ונחשבת לידידה של המדינה היהודית באזור הבלקן.

ביקורו של שר החוץ סער באלבניה כולל מפגשים עם בכירים נוספים במדינה, במטרה להמשיך ולחזק את הקשרים הדיפלומטיים והכלכליים בין שתי המדינות.