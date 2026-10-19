התחזית: ירידה בטמפרטורות וטפטוף בחוף – מתי חוזר החום?

מזג האוויר היום, יום שני, צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, עם ירידה קלה בטמפרטורות שימשיכו להיות נמוכות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר עשוי להירשם טפטוף לאורך מישור החוף. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
מחר, יום שלישי, צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
ביום רביעי יחול שינוי: מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, והטמפרטורות יעלו ויחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. בשעות אחר הצהריים צפויות רוחות צפוניות חזקות לאורך מישור החוף.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 14-21 מעלות
תל אביב: 20-25 מעלות
באר שבע: 16-26 מעלות
חיפה: 20-25 מעלות
טבריה: 22-27 מעלות
צפת: 14-20 מעלות
אילת: 21-30 מעלות
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