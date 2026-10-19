התחזית: ירידה בטמפרטורות וטפטוף בחוף – מתי חוזר החום?

הפגנת הפלג הירושלמי, אתמול ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

מזג האוויר היום, יום שני, צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, עם ירידה קלה בטמפרטורות שימשיכו להיות נמוכות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר עשוי להירשם טפטוף לאורך מישור החוף. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.