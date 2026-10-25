מזג האוויר היום, יום ראשון, יהיה מעונן חלקית עם ירידה נוספת בטמפרטורות. במישור החוף ובשפלה הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, ותורגש הקלה ניכרת בעומסי החום שאפיינו את הימים האחרונים. הלילה צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן.
מחר, יום שני, צפויה עלייה בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה — בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ. השמיים יהיו מעוננים בעננות בגובה בינוני ורב. במהלך שעות הלילה יחלו לרדת גשמים מקומיים.
ביום שלישי, יום הבחירות לכנסת, צפוי מהפך משמעותי במזג האוויר: ירידה בטמפרטורות אל הרמה הרגילה לעונה, עם עננות רבה וגשמים מקומיים ברוב אזורי הארץ.
לקראת שעות הצהריים יתחזקו הגשמים באופן משמעותי, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. הגשם ילווה בסופות רעמים, פרצי רוח וברד. השירות המטאורולוגי מזהיר מפני סכנת שיטפונות משמעותיים בנחלי הנגב, הערבה וים המלח.
הטמפרטורות הצפויות היום והלילה:
ירושלים: 16-25 מעלות
תל אביב: 22-27 מעלות
באר שבע: 21-29 מעלות
חיפה: 23-26 מעלות
טבריה: 22-32 מעלות
צפת: 17-27 מעלות
אילת: 25-33 מעלות
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