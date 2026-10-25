נחל קומראן ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

מזג האוויר היום, יום ראשון, יהיה מעונן חלקית עם ירידה נוספת בטמפרטורות. במישור החוף ובשפלה הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, ותורגש הקלה ניכרת בעומסי החום שאפיינו את הימים האחרונים. הלילה צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן.