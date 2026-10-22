דרעי מבטיח: המדינה תעניק טלית ותפילין לכל ילד בן 13

יו"ר תנועת ש"ס אריה דרעי הכריז אתמול (רביעי) על תוכנית חדשה שתועבר בממשלה הבאה: 'תפילין לכל ילד'. על פי התוכנית, כל ילד בהגיעו לגיל 13 יקבל במתנה ממערכת החינוך ערכת בר מצווה הכוללת זוג תפילין וטלית.

דרעי פרסם סרטון בו הוא מתייחס להצהרות שהושמעו לאחרונה נגד זהותה היהודית של המדינה. "בזמן האחרון אנחנו שומעים הצהרות קשות המאיימות על זהותה היהודית של מדינת ישראל. הם רוצים להפוך אותה למדינה ככל הגויים. לא יקום ולא יהיה", מסר דרעי בסרטון.

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יו"ר ש"ס ציטט את דבריו של יאיר גולן, יו"ר מפלגת הדמוקרטים, שהכריז לאחרונה: 'למחוק את הדת מהמרחב הציבורי'. כמו כן התייחס לדברי חברת מועצה בתל אביב שקראה: 'אנחנו נלחמים נגד הכניסה המשיחית לבתי הספר שדורשת שהילדים שלנו יהיו חייבים להניח תפילין כשהם יוצאים'. "אלו דברים קשים ומזעזעים", ציין דרעי.

התוכנית שמציע דרעי כוללת גם מהלך נוסף: חיוב מערכת החינוך להקצות מקום תפילה לכל נער שיחפוץ להניח תפילין ולהתפלל. "התפילין הם הסמל של העם היהודי לאורך הדורות", הבהיר יו"ר ש"ס. "התוכנית 'תפילין לכל ילד' תבטא את הקשר העמוק שלנו ליהדות ולמסורת ישראל, וכן היא תחזק את השמירה על ביטחון ישראל".

דרעי ציטט את הפסוק מהתורה: 'וְרָאוּ כָּל עַמֵּי הָאָרֶץ כִּי שֵׁם ה' נִקְרָא עָלֶיךָ וְיָרְאוּ מִמֶּךָּ', והוסיף כי חז"ל אומרים: 'אלו התפילין שבראש'. "התפילין הם הכוח הרוחני שלנו לנצח את כל אויבינו", מסר.

ההכרזה על התוכנית מגיעה שבוע לפני פתיחת הקלפיות, בעת שהמפלגות החרדיות מנהלות מערכת בחירות אינטנסיבית. דרעי סיים את דבריו בקריאה: "הבחירה ברורה: או שנחזק את המדינה היהודית, או שנידרדר למדינה ככל הגויים, חס ושלום. 'בדרך אמונה בחרתי'. חזק, חזק ונתחזק".

יאיא פינק ממפלגת 'הדמוקרטים' השיב בתגובה: ״במקום לספק ארוחה חמה, מחשב וביטחון לכל ילד, דרעי מבטיח לחלק תפילין.״