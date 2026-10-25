אלכס קרפ, מנכ"ל חברת הטכנולוגיה הביטחונית האמריקנית פלנטיר, ציין את ישראל כאחת משלוש המדינות היחידות המתחרות על השליטה העולמית בתחום הבינה המלאכותית, לצד ארצות הברית וסין.

בריאיון שפורסם ביום שישי עם בכיר בבנק סיטיגרופ, הבהיר קרפ כי "המדינה שתנצח במרוץ הבינה המלאכותית תקבע כיצד ייראה העתיד". כאשר נשאל על המדינות המתחרות במרוץ זה, השיב כי רק שלוש מדינות רלוונטיות באמת: ארצות הברית, סין וישראל.

לדברי קרפ, ארצות הברית מקדימה כיום את סין בכחצי שנה. לטענתו, יתרונה של ארה"ב טמון ביצירתיות, בעוד שכוחה של סין נעוץ בהיקף הפעילות הרחב וביכולתה לפתח טכנולוגיות בעלויות נמוכות יותר.

מנכ"ל פלנטיר מתח ביקורת חריפה על אירופה, שלדבריו נותרה מאחור במרוץ ותיאלץ להסתמך על טכנולוגיות אמריקניות או סיניות. את ישראל הוא ציין כיוצאת דופן במעמדה הייחודי, אך לא פירט מהם הגורמים המעניקים לה מעמד זה.

פלנטיר, שנוסדה בשנת 2003, היא אחת מחברות הטכנולוגיה הביטחונית המובילות בעולם. החברה מתמחה בניתוח כמויות עצומות של נתונים ובפיתוח מערכות בינה מלאכותית עבור צבאות, גופי מודיעין, ממשלות וחברות מסחריות.

בין לקוחותיה של החברה נמנים גופי ביטחון אמריקניים וארגון נאט"ו. פלנטיר מקיימת גם שיתוף פעולה ביטחוני עם ישראל, וקרפ נחשב לתומך מובהק של המדינה.