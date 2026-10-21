נשיא סוריה אחמד א-שרע בתפקידו הקודם ( צילום: רשתות חברתיות )

דו"ח מקיף שפורסם השבוע על ידי מכון המחקר IMPACT-se חושף תמורה אידיאולוגית מרחיקת לכת בספרי הלימוד הסוריים תחת שלטונו של הנשיא אחמד א-שרע. המחקר, שבחן 130 ספרי לימוד לכיתות א' עד י"ב, מצביע על מעבר מהלאומיות הערבית שאפיינה את תקופת בשאר אל-אסד לתפיסת עולם אסלאמיסטית המדגישה ג'יהאד, מות קדושים ומאבק מזוין.

החוקרים השוו את ספרי הלימוד לשנת הלימודים הנוכחית למהדורות מתקופת משטר אסד, וממצאיהם מעלים כי לצד הסרת תמונותיו של אסד וסמלי שלטונו, תכנים הקשורים לג'יהאד ולהקרבה עצמית לא רק נותרו במקומם אלא קיבלו במקרים רבים דגש דתי מובהק יותר.

מתוך ספר לימוד סורי: תרגיל המבקש מתלמידים לתאר את תפקיד "ילדי האבנים" בהגנה על ארצם ולנסח תפילה למענם ( צילום: רשתות חברתיות )

בין הממצאים הבולטים: שיעור לתלמידי כיתה ד' שכותרתו "השמירה למען אללה", בו נלמד כי הגנה על המולדת ועל המקומות הקדושים מהווה דרך להינצל מאש הגיהינום. השיעור מלווה באיור של חייל נושא רובה לצד הדגל הסורי החדש. נתניהו: "שוחחתי עם נשיא סוריה" דוד קליין | 15.10.26 באיור נוסף באותו ספר לימוד מופיעים ילדים פלסטינים משליכים אבנים לעבר טנק שעליו מגן דוד. התלמידים מתבקשים לכתוב כיצד "ילדי האבנים" מגינים על ארצם, ולאחר מכן לנסח תפילה עבורם. גם בכיתות הגבוהות זוהו שינויים משמעותיים. בספר לימוד לכיתה ח' הוחלף ניסוח שעסק בתרומה ל"התנגדות הפלסטינית" בהתייחסות ללוחמי ג'יהאד הנאבקים במדינות אסלאמיות הנתונות לכיבוש, נגד אויבי האומה האסלאמית. השינוי חורג מעבר למונחים צבאיים. ספרי הלימוד מעניקים משקל רב יותר להשתייכות לקהילה המוסלמית הרחבה, המכונה "אומה", על חשבון הזהות הלאומית הסורית והלאומיות הפאן-ערבית. כבר בכיתות הנמוכות מופיעים תכנים המדגישים את הקוראן ואת חשיבות השהידים.

תרגיל מתוך ספר לימוד סורי לכיתות הנמוכות: חייל חמוש לצד הדגל הסורי משמש להוראת מסורות דתיות העוסקות בשמירה, הקרבה וג'יהאד ( צילום: רשתות חברתיות )

הדו"ח מצביע על שינויים נוספים בתוכנית הלימודים: צמצום תכנים הנוגעים למיעוטים דתיים ואתניים, שינוי ביחס לנשים והסרת חלק מהתכנים המדעיים.

ביחס לישראל, המחקר מצא כי הספרים ממשיכים להציג אותה באור שלילי ולהצדיק מאבק אלים נגדה.

הדו"ח מתפרסם על רקע השינוי השלטוני בסוריה, לאחר שבחודש דצמבר האחרון הופל משטרו של בשאר אל-אסד בעקבות מתקפת המורדים בהובלת הארגון לשעבר היאת תחריר א-שאם, שאותו הנהיג א-שרע. השינוי בספרי הלימוד מצביע על כך שהחלפת השלטון מלווה בעיצוב מחדש של המסרים האידיאולוגיים המועברים לדור הצעיר.

במכון IMPACT-se מזהירים כי במקום מעבר ברור לתוכנית לימודים המדגישה סובלנות, שוויון וחיים משותפים, הממצאים מצביעים על החלפת חלק מהמסרים שאפיינו את משטר אסד בתפיסת עולם דתית ולאומנית קיצונית יותר.