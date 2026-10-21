ילדים בתלמוד תורה ( צילום: Nati Shohat/Flash90 )

מסמך רשמי של משרד החינוך לשנת הלימודים תשפ"ה, מציג במפורט את תמונת התקצוב המלאה והמדויקת של החינוך החרדי לעומת הממוצע הארצי. הנתונים חושפים פערים שיטתיים ועמוקים בתקצוב התלמיד והכיתה במחוז החרדי, לצד קיצוץ חד בישיבות הקטנות והעומס הכבד על כתפי המוסדות וההורים.

בעוד סוגיית תקציבי החינוך החרדי עולה לא פעם לכותרות בשיח הציבורי, המסמך הרשמי מציג את המספרים המדויקים: בחינוך היסודי, העלות השנתית הממוצעת לתלמיד במחוז החרדי עומדת על 15,459 ₪ בלבד, לעומת 21,316 ₪ בממוצע הארצי – פער של 5,857 ₪ לתלמיד בשנה, המהווה תקצוב נמוך בכ-27.5% ביחס לממוצע. ניתוח התקציבים ברמה המוניציפלית מציג פערים קיצוניים בין מוסדות החינוך החרדיים השמרניים למוסדות הרשמיים במגזר הכללי והדתי. על פי הנתונים הרשמיים, תלמיד בבית ספר יסודי במועצה המקומית קריית ארבע מתוקצב בעלות שנתי ממוצעת של 71,613 ₪. לעומת זאת, תלמיד הלומד בבית ספר חרדי שמרני בבני ברק זוכה לתקצוב של 3,753 ₪ בלבד – נתון הנמוך פי 29 מהתקציב המשולם בקריית ארבע. בחטיבה העליונה הפערים מעמיקים: העלות השנתית הממוצעת לתלמיד ישיבה קטנה במחוז החרדי עומדת על 23,070 ₪ בלבד, לעומת 36,297 ₪ בממוצע הארצי – פער של 13,227 ₪ לתלמיד בשנה, המהווה קיצוץ של כ-36.4% בהשוואה לתלמיד מקביל במערכת הכללית. מארצות הברית לירושלים; האדמו"ר מבורו פארק בביקור הוד בארץ הקודש חיים כהן | 20.10.26 גם ברמת הכיתה הפערים בולטים: עלות אחזקת כיתה ממוצעת בארץ עומדת על 531,882 ₪, בעוד במחוז החרדי העלות מגיעה ל-392,929 ₪ בלבד – גירעון מובנה של 138,953 ₪ לכל כיתת לימוד בשנה. פילוח הנתונים לפי רשויות מקומיות מציג תמונה חדה: בעוד יישובים קטנים בפריפריה נהנים מתקצוב שיא לתלמיד יסודי – דוגמת עין קניה (30,849 ₪) וקריית ארבע (30,650 ₪) – הרשויות החרדיות סוגרות את הטבלה הארצית. אלעד מתוקצבת ב-14,995 ₪ לתלמיד, מודיעין עילית ב-13,434 ₪, בני ברק ב-12,500 ₪, ורכסים בשפל של 10,792 ₪ בלבד לתלמיד יסודי – כמעט שליש מהתקצוב במועצות המובילות.

תלמוד תורה במאה שערים ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

בבחינה פרטנית של מוסדות הפטור והתלמודי תורה, המספרים צונחים עוד יותר. תלמודי תורה מרכזיים בבני ברק מתוקצבים בסכומים של כחמישית מהממוצע הארצי: תלמוד תורה שתילי זיתים, משכנות יעקב, מעוז התורה ולקח טוב מתוקצבים בסכום שנע בין 4,100 ₪ ל-4,350 ₪ בלבד לתלמיד לשנה שלמה.

השוואת הנתונים המגזריים מול שאר זרמי החינוך בישראל חושפת פערים ניכרים לטובת מוסדות החינוך הממלכתי-דתי (ממ"ד). על פי נתוני השקיפות התקציבית, המוסד המוביל בארץ בעלות השנתית לתלמיד בודד בחטיבה העליונה הוא בית הספר התיכון הממלכתי-דתי "עתיד דביר" בבית שמש, המציג עלות ממוצעת של 96,437 ₪ לתלמיד. במקום השני בדירוג הארצי ניצב מוסד ממ"ד נוסף – "אולפנת נווה שרה הרצוג" בבני ברק, עם עלות תקציבית של 95,405 ₪ לתלמידה בשנה.

מגמה זו באה לידי ביטוי לאורך כל רשימת עשרים המוסדות המתוקצבים ביותר במדינת ישראל, כאשר מוסדות הזרם הממלכתי-דתי מהווים 14 מתוך 20 המוסדות בעלי התקציב הגבוה ביותר לתלמיד בארץ.

לפערי התקציב מתווסף עומס פיזי חריג. במועצות אזוריות קטנות כיתות נפתחות עבור קבוצות תלמידים מצומצמות וזוכות לתקציב כיתה מלא, אך בריכוזים החרדיים המצב הפוך: במודיעין עילית, ממוצע התלמידים בכיתה רגילה עומד על למעלה מ-28 תלמידים. המשמעות היא שתקציב הכיתה המצומצם ממילא מתחלק על פני מספר תלמידים גבוה במיוחד, מה שמעמיק את הגירעון המעשי של המוסד.

מערכת החינוך החרדית מתחלקת לארבעה מעמדות מרכזיים, הנבדלים בשיעור התקצוב וברמת הפיקוח: מוסדות הפטור – תלמודי התורה לבנים, ללא פיקוח תוכני וזכאים ל-55% בלבד מעלות תלמיד ברשמי; מוכר שאינו רשמי (מוכש"ר) – בעיקר בתי ספר לבנות וסמינרים, מחויבים ב-75% ליבה ומתוקצבים ב-75%; רשתות החינוך – "החינוך העצמאי" ו"בני יוסף", המרכזות את רוב התלמידים על בסיס 100% תקצוב רשמי תחת פיקוח תקציבי וטכנולוגי הדוק; והממלכתי-חרדי (ממ"ח) – זרם בבעלות ממשלתית מלאה הזוכה ל-100% תקצוב מעטפת ומבנים.

במסמכי משרד החינוך מוגדרים ארבעה מנגנוני קיזוז עיקריים שיוצרים את הפערים: אי-זכאות לגמולי בגרות ומגמות טכנולוגיות – נתח מרכזי מתקציב החטיבה העליונה תלוי בהגשה לבגרות ובהפעלת מעבדות ומגמות מקצועיות; מבנה שכר המורים והוותק האקדמי – המודל הממשלתי מתגמל בעלי תארים אקדמיים, ומחנכים תורניים אינם זכאים לתוספות אלו; תוספות ייעודיות למגזרים מקבילים – החינוך הממלכתי-דתי זכאי לתקציבים ייעודיים עבור "שעות רב ותפילה"; ותקציבי מעטפת וחינוך מיוחד – סלי שילוב וכיתות מקדמות מופנים בעיקר למוסדות רשמיים.

הנתונים הרשמיים מוכיחים כי הפערים התקציביים אינם מקריים אלא נובעים מנוסחאות תקצוב מובנות. בעוד המדינה מציעה תקציב מלא ומבנים במסגרת הממ"ח, המוסדות העצמאיים וההורים במגזר החרדי נאלצים לספוג גירעונות כבדים כדי לשמר את עצמאותם הפדגוגית והרוחנית.