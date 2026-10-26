התמונות שהועלו למודלי הבינה המלאכותית ( צילום: שוקי לרר )

רבבות השתתפו אמש (ראשון) בעצרת הבחירות הענקית של דגל התורה שנערכה על גשר הרב לנדא בבני ברק, בהשתתפות גדולי ישראל. אולם כפי שקורה באירועי ענק, השאלה המרכזית שעלתה בסיום האירוע היא: כמה משתתפים באמת נכחו במקום?

כדי לקבל הערכה עצמאית, הועלו תמונות האוויר מהעצרת של הצלם שוקי לרר לשישה ממודלי הבינה המלאכותית המובילים בעולם, עם בקשה לבצע ניתוח צפיפות ושטח ולהעריך את מספר המשתתפים.

עצרת דגל התורה בבני ברק ( צילום: שוקי לרר )

עצרת דגל התורה בבני ברק ( צילום: שוקי לרר )

הממצאים וההערכות של המודלים רבבות בעצרת הענק בבני ברק בבלי | 25.10.26 1 Meta AI: זהיר ומחושב מודל הבינה המלאכותית של חברת מטא העריך כי על שטח הגשר עצמו – בהערכה של כ-10,000 עד 15,000 מ"ר ובצפיפות של 2–3 אנשים למ"ר – נמצאים בין 20,000 ל-40,000 איש. המודל ציין כי מדובר רק בקטע הנראה בתמונה, בעוד הדיווחים מהשטח והרחובות הסובבים מצביעים על מספרים גבוהים יותר.

הניתוח של Meta AI

Gemini: שומר על זהירות

המודל של גוגל נמנע מלהתחייב במספרים מדויקים, בציינו כי הצפיפות הרבה והמרחק הגדול שהקהל מתפרס בו מקשים על ספירה מדויקת. עם זאת, על פי ניתוח סדר הגודל של השטח והצפיפות, העריך המודל כי מדובר ב"עשרות אלפי אנשים, ואולי אף למעלה מכך".

הניתוח של Gemini

ChatGPT: הערכה ויזואלית ממוקדת

מודל ChatGPT ביצע חישוב ויזואלי של הקהל הנראה בתמונה וקבע סדרי גודל של כ-60,000 עד 80,000 איש. לצד זאת, המליץ המודל לדווח בזהירות על "עשרות אלפים" בשל מגבלות הזווית והפרספקטיבה.

הניתוח של ChatGPT

Grok: ניתוח משולב ומעמיק

המודל Grok שילב בין ניתוח התמונות לדיווחים בתקשורת. הוא ציין כי בעוד המארגנים וכלי התקשורת מדווחים על כ-100,000 משתתפים, והערכות עצמאיות זהירות יותר נעות סביב 25,000, ניתוח ויזואלי של הקהל הצפוף מורה על הערכה סבירה של בין 25,000 ל-60,000 איש.

הניתוח של Grok

Claude: חישוב מתמטי לפי מטרים

מודל Claude ביצע שקלול מפורט לפי מטרים רבועים וצפיפות דחוסה של 3.5–4.5 בני אדם למטר. לפי חישוב מעודכן של שטח הגשר – כ-25,000 עד 35,000 מ"ר – העריך המודל את גודל הקהל ב-90,000 עד 150,000 איש, עם ממוצע משוער של כ-120,000 איש.

הניתוח של Claude

DeepSeek: מסתמך על הדיווחים מהשטח

המודל הסיני DeepSeek הסתמך על הדיווחים והנתונים מהתקשורת החרדית וקבע כי בעצרת השתתפו למעלה מ-100,000 איש. המודל הגדיר את האירוע כ"מפגן כוח היסטורי" וההתכנסות הגדולה ביותר במערכת הבחירות.

הניתוח של DeepSeek

בשורה התחתונה

בין אם נסתמך על החישובים הפיזיקליים הזהירים של מודלי הבינה המלאכותית ובין אם על הנתונים המעודכנים מהשטח, תמונת המצב ברורה: רבבות השתתפו במקום, והציגו מפגן ענק שייזכר עוד זמן רב.