האדמו"ר מלעלוב ( צילום: שוקי לרר )

בצעד חריג ובלתי שגרתי, האדמו"ר מלעלוב חרג ממנהגו השמור לאורך שנים, והורה להכריז בשמו באופן רשמי כי על החסידים המשתתפים בבחירות להצביע לרשימת אגודת ישראל.

ההכרזה נמסרה בליל שבת קודש על ידי המשב"ק הרה"ח ר' נח גולדברג בפקודת הקודש של האדמו"ר, בהיכל בית המדרש הגדול, לפני אמירת 'כגוונא' בתפילת קבלת שבת. בהכרזה נאמר בשם האדמו"ר כי אסור לסטות מן הדרך המסורה, וכי כל המשתתף בהצבעה חייב להצביע אך ורק לרשימת אגודת ישראל, וכל שכן וקל וחומר שלא להצביע למפלגות אחרות שאין רוח חכמים נוחה הימנה.

נוסח ההכרזה בלעלוב ( צילום: באדיבות המצלם )

חסידים בחצר מציינים כי מדובר בציון דרך משמעותי ביותר בחסידות. עד כה נמנע האדמו"ר לחלוטין מהתערבות בענייני הבחירות לכנסת, ממנהג שנשמר גם על ידי אבותיו למעלה בקודש.

ישנם המסבירים כי הימנעות זו נבעה הן בשל קשרי משפחה של האדמו"ר עם חסידות סאטמר, והן בשל הרצון שלא לחרוג ממנהג אבותיו. אביו של האדמו"ר זצוק"ל לא הביע את דעתו בנושא פומבית, ורק זקינו האדמו"ר בעל ה'ברכת משה' זצוק"ל חתם פעם יחידה על קול קורא יחד עם האדמו"ר המהר"א מבעלזא זצוק"ל.

האדמו"ר עצמו אינו נוהג להשתתף ולהצביע בבחירות הארציות לכנסת, אלא בבחירות העירוניות בלבד. עד כה נמנע מלהביע כל עמדה או להורות לחסידיו כיצד לפעול בבחירות לכנסת, אולם כעת החליט לחרוג ממנהגו לאור המצב.