דבריו של האדמו"ר מויז'ניץ נגד האלימות ונגד חמשת האברכים - צילום: יהושע פרוכטר דבריו של האדמו"ר מויז'ניץ נגד האלימות ונגד חמשת האברכים | צילום: צילום: יהושע פרוכטר 10 10 0:00 / 1:23

בצעד חריג ומרחיק לכת, הרחיק האדמו"ר מויז'ניץ במוצאי שבת חמישה אברכים מהחצר לתקופה, לאחר שהתנכלו לאדמו"ר מסטריקוב. האדמו"ר כינס את קהל החסידים ונשא שיחה נוקבת נגד אלימות ופגיעה בכבוד אדמו"רים.

האירוע החמור אירע בשבוע שעבר במהלך שמחת נישואי בת האדמו"ר מלייפניק, כאשר מספר אברכים "משולי המחנה", כהגדרת החסידות, התנכלו לאדמו"ר מסטריקוב. המעשה עורר גל זעזוע בעולם החסידות. ביום חמישי שעבר נשא דומ"ץ ויז'ניץ, הגאון רבי ישראל גרינברגר, דברי מחאה חריפים בהיכל בית המדרש הגדול. במהלך דבריו הוקיע בתוקף גילויי אלימות ופגיעה בזולת, ובפרט פגיעה בכבודם של אדמו"רים ורבנים. הדומ"ץ הדגיש כי יסודות החסידות מושתתים על אהבת ישראל, כבוד הזולת והליכה בדרכי רבותינו הקדושים. קודם לכן נועד האדמו"ר מויז'ניץ עם הראב"ד הגר"י סילמן, במסגרתה דנו השניים בדרכי הפעולה והמחאה הנדרשות. השיחה בין שני הרבנים הבכירים מעידה על חומרת ההתייחסות למקרה בחצר הקודש. מסוק פרטי ומעמד היסטורי בחצור הגלילית חיים כהן | 19.10.26 חשיפה • טלטלה במיר: הנחיות חדשות לאברכים הצעירים | מעייריב איצלה כץ | 21.10.26 4 במוצאי שבת, בשעות הלילה, כינס האדמו"ר מויז'ניץ את קהל החסידים ונשא שיחה על ענייני השעה. במהלכה מחה נמרצות כאשר התייחס בעצמו לאירוע והביע את מחאתו הנחרצת על הפגיעה בכבוד האדמו"ר מסטריקוב. בדבריו הדגיש כי אין זו דרכה של ויז'ניץ, וכי מעשים מסוג זה עומדים בניגוד מוחלט לדרך החינוך שהנחילו אדמו"רי בית ויז'ניץ לדורותיהם. האדמו"ר הבהיר באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי התנהגות מעין זו מנוגדת לחלוטין לדרכה של ויז'ניץ ולמורשת רבותיה הקדושים. בדבריו ציין כי יש כאלו בתוך המחנה המתנהגים באלימות, וגם אם הם חושבים שהם מגינים על כבוד החסידות, הרי שהם מזיקים.

הפגישה של האדמו"ר עם הרב סילמן ( צילום: יהושע פרוכטר )

בצעד מרחיק לכת, הרחיק האדמו"ר מויז'ניץ את חמשת האברכים שהתנכלו לאדמו"ר מסטריקוב מהחצר לתקופה. הדבר מבטא את חומרת ההתייחסות למקרה ואת המסר הברור היוצא מבית ויז'ניץ: אין מקום לפגיעה בכבוד הזולת, ובוודאי שלא בכבודם של גדולי ישראל ואדמו"רי החסידות.

בחצר הקודש מדגישים כי דרכה של ויז'ניץ מאז ומעולם הייתה ועודנה דרך של אהבת ישראל, מידות טובות וכבוד תלמידי חכמים, וכי על יסודות אלו יש להקפיד ולשמור מכל משמר.

יצוין כי יממה לאחר התקיפה, הגיע ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א לביקור חיזוק במעונו של האדמו"ר מסטריקוב, בצעד נדיר והיסטורי. למרות סדר יומו העמוס וגילו המופלג, טרח ראש הישיבה בגופו והגיע בשעה מאוחרת לבקר את האדמו"ר ולחזקו לאחר החוויה הקשה.