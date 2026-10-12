לוחמי צה"ל באיו"ש. ארכיון ( צילום: דובר צה"ל )

החלטה של שופטי בית המשפט העליון מעוררת הבוקר (שני) סערה פוליטית וביטחונית: שופטי בג"ץ – נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, והשופטים אלכס שטיין וחאלד כבוב – הורו למערכת הביטחון להגיש הודעת עדכון משלימה בנוגע לחזרת תושבים פלסטינים למחנות הפליטים ג'נין, טולכרם ונור א-שמס, שפונו בעקבות מבצע "חומת ברזל". ההחלטה הציתה גל ביקורת חריף מצד גורמים בקואליציה, ובראשם השר בצלאל סמוטריץ'.

ההחלטה ניתנה במסגרת עתירה שהגישו עשרות תושבים יחד עם האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, שר הביטחון וראש המינהל האזרחי. בהחלטתם ציינו השופטים כי אף שחלפו כשנה ותשעה חודשים מאז פתיחת מבצע "חומת ברזל", עדיין לא מתקיימות הנסיבות הביטחוניות המאפשרות את חזרת התושבים לבתיהם. עם זאת, בעקבות הודעת המשיבים כי מקודמים צעדים שנועדו להכשיר את התנאים לחזרתם, הורה ההרכב למדינה להגיש עד 23 בנובמבר 2026 הודעה משלימה. במסגרת ההודעה, נדרשת המדינה לפרט על אודות לוחות הזמנים להשלמת המהלכים, להתייחס לאפשרות להאיץ תהליכים שעבודת המטה בעניינם מצויה בראשיתה, ולהשיב לטענות העותרים באשר למענה ההומניטרי הניתן לאוכלוסייה המקומית. מבצע "חומת ברזל" ושינוי המציאות בצפון השומרון פייגלין: להפסיק תקצוב ישיבות בבלי | 07.10.26 ישראל עוקפת את איראן בדירוג העוצמה בבלי | 07.10.26 מבצע "חומת ברזל" נפתח בינואר 2025 במטרה להכריע את תשתיות הטרור הצומחות בצפון השומרון, שהפכו את מחנות הפליטים בג'נין ובטולכרם למוקדי יציאה מרכזיים לפיגועים. במהלך הפעילות הממושכת פעלו כוחות צה"ל, שב"כ ומג"ב לפירוק "גדודי הטרור" המקומיים. במסגרת המבצע סוכלו למעלה מ-165 מחבלים, בהם מפקדים בכירים, ונעצרו קרוב ל-2,000 מבוקשים. במקביל, כוחות ההנדסה והלוחמים איתרו והחרימו מאות אמצעי לחימה והשמידו מטעני חבלה רבים. כחלק משינוי דפוסי הפעולה וכדי למנוע הטמנת מטענים בצירים ושיקום מעבדות חבלה, פעל צה"ל לפריצת צירים רחבים בתוך מחנות הפליטים הצפופים. פעולות אלו גררו הרס נרחב של מבנים ששימשו לפעילות טרור, והביאו לפינוי של עשרות אלפי תושבים מבתיהם. על פי גורמי ביטחון, המבצע הביא לצניחה דרסטית של כ-85% בהיקף פעילות הטרור שיצאה מהגזרה.

החלטת השופטים עוררה זעם רב במערכת הפוליטית. שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', תקף בחריפות את ההרכב וקרא לדרג המדיני ולצה"ל לסרב להיענות לדרישות בית המשפט: "שלושת שופטי בג״ץ – עמית, שטיין וכבוב – מסכנים את ביטחון ישראל. שופטים חסרי אחריות שלא מבינים שום דבר בביטחון מתערבים שוב, בדיוק כמו לפני ה-7 באוקטובר בעזה, כובלים את ידי צה"ל ובמו ידיהם מביאים לשיקום תשתיות הטרור הערבי בצפון השומרון שנגדעו על ידי חיילנו הגיבורים בהנחייתנו כדרג מדיני".

סמוטריץ' הוסיף: "אח"כ הם עוד יתיימרו למנות את ועדת החקירה שתחקור את האחראים לטבח הנורא כאשר הם עצמם צריכים להיות הנחקרים הראשיים. אני קורא לראש הממשלה ולחברי שר הביטחון להורות לצה"ל לא לשתף פעולה עם בית המשפט ולא לאפשר את הקמת מחנות הטרור מחדש".

השר הבהיר את עמדתו: "ביטחון ישראל הוא בלתי שפיט והוא מופקד אך ורק בידי מי שנושאים באחריות ונבחרו לשם כך על ידי העם. אנחנו נחושים להשלים את הרפורמה במערכת המשפט הישראלית ולבצר את ביטחון ישראל לדורות".

כעת נותר לראות כיצד תגיב מערכת הביטחון להחלטה, והאם המדינה תבקש ארכה להגשת התשובה או שתתייצב בפני בית המשפט עם לוחות זמנים מוגדרים.