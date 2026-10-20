רב-אלוף אייל זמיר, הרמטכ"ל, ערך ביקור מעקב צמוד באימון מפקדות נרחב ורב-ממדי של אוגדת עזה. לביקור הצטרפו בכירי צה"ל, ביניהם אלוף יניב עשור מפקד פיקוד הדרום, אלוף איתי אופיר הפרקליט הצבאי הראשי, תת-אלוף לירון בטיטו מפקד אוגדת עזה, תת-אלוף ברק חירם ראש חטיבת המבצעים, ומפקדים נוספים מכלל הדרגים.

האימון תוכנן והופעל על בסיס מודלים מתקדמים והמסקנות שהופקו בעקבות אירועי השביעה באוקטובר. במסגרתו דומו תרחישי הגנה והתקפה מורכבים, במטרה להגיע להכרעה מוחלטת של האויב בכל זירה נדרשת.

במהלך הביקור בשטח בחן הרמטכ"ל לעומק את כשירות הכוחות ואת מוכנותם המבצעית למצבי חירום קיצוניים. כמו כן התקיימה סדרת הערכות מצב ממוקדות שנועדו לבחון את מוכנותה המלאה של האוגדה למלחמה רב-זירתית ולמימוש התוכניות האופרטיביות למגוון תרחישים עתידיים, בהשתתפות מפקדי החטיבות השונות.

במרכז דבריו בפני המפקדים הצביע רב-אלוף זמיר על הצורך הקריטי בהפנמת הלקחים המערכתיים. "לקחי ה-7 באוקטובר מחייבים אותנו להבטיח שאירוע כזה לא יתרחש שוב לעולם", מסר הרמטכ"ל. "עלינו להיות מוכנים תמיד, להבין שקיימים מרחבי עיוורון שאיננו מזהים ולהיערך לכל תרחיש אפשרי. המבחן המרכזי שלנו הוא המוכנות, הכשירות והקצב המבצעי".

זמיר הדגיש את חשיבות יישום הפקודות בשטח: "עלינו לוודא שהפקודות וההנחיות מיושמות בקפדנות עד אחרון המוצבים והכוחות בשטח, כדי שלא נאפשר לאויב להפתיע אותנו שוב". דבריו משקפים את הלקח המרכזי שהפיק צה"ל מאירועי השביעה באוקטובר, כפי שהוא עצמו ציין בתרגיל אוגדתי אחר: "תרחיש ההפתעה חייב להעסיק אותנו תמיד".