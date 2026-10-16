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צה"ל חיסל מפקד נוח'בה שפשט על מחנה רעים ב-7 באוקטובר

כלי טיס תקף בדרום הרצועה וחיסל את מאהר וליד עמר אלחציני • המחבל לקח חלק בפשיטה על מחנה רעים ופעל לשיקום יכולות חמאס

כלי טיס של תקף בדרום רצועת עזה וחיסל את המחבל מאהר וליד עמר אלחציני, שכיהן כמפקד חוליית נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. על פי הנמסר מצה"ל, המחבל השתתף בפשיטה האכזרית על מחנה רעים במהלך הטבח ב-7 באוקטובר.

מצה"ל נמסר כי בתקופה האחרונה עסק אלחציני בקידום מתווי טרור נוספים נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, לצד ניסיונות לשיקום היכולות הצבאיות של ארגון הטרור תוך הפרה שיטתית של ההבנות. המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום המיידי שהיווה.

החיסול מצטרף לשורת פעולות ממוקדות שביצע צה"ל בימים האחרונים ברצועת עזה נגד מחבלים שהשתתפו בטבח ב-7 באוקטובר והמשיכו לפעול נגד ישראל. השבוע חוסל מחמד מחמד עבד אלחאלק חלה, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס ששימש במטה ייצור אמצעי הלחימה וסייע בייצור אמצעי לחימה שונים.

בנוסף, חוסל בשבוע שעבר השאם גמאל מחמד אבו גלאלה, מפקד מחלקת נוח'בה שהיה ממובילי הפשיטה למוצב כיסופים ולקח חלק בחטיפת ישראלים במהלך הטבח. בצה"ל הדגישו כי הכוחות פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי.

חיסולים ברצועה (צילום: דובר צה"ל)

הפעולות הממוקדות מתבצעות על רקע מדיניות ישראלית לחיסול שיטתי של כל מי שהיה מעורב בטבח השבעה באוקטובר. ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר בשבועות האחרונים כי ישראל פועלת באופן שיטתי במסגרת מדיניות הנקם הישראלית, בדומה ל"רשימה השחורה" הזכורה מימי הפיגוע נגד הספורטאים באולימפיאדת מינכן.

צה"לחמאסנוח'בהטבח 7 באוקטוברמחנה רעים

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