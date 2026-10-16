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פעולות ממוקדות

צה"ל חיסל מפקד חמאס שהשתתף בטבח השביעי באוקטובר

מחמד עבד אלחאלק חלה חוסל בצפון עזה • שימש כמפקד במטה ייצור אמצעי לחימה של הארגון • בנוסף חוסל מחבל מגא"פ שהפר את הפסקת האש

(צילום: דובר צה"ל)

צה"ל מסר כי חיסל בתקיפה בצפון רצועת עזה את מחמד מחמד עבד אלחאלק חלה, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבל פשט לשטח מדינת ישראל במהלך הטבח בז' באוקטובר.

במסגרת תפקידו בארגון הטרור, שימש חלה כמפקד במטה ייצור אמצעי הלחימה של הזרוע הצבאית. על פי דובר , הוא סייע בייצור אמצעי לחימה שונים וקידם את ההתעצמות הצבאית של הארגון ברחבי הרצועה.

בתקיפה נוספת במרחב ח'אן יונס שבדרום הרצועה, חיסל צה"ל את אחמד גברין תופיק דלחאן, מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור גא"פ.

על פי ההודעה, בעת האחרונה קידמו המחבלים מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל וניסו לשקם את יכולות הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. שני המחבלים חוסלו מהאוויר להסרת האיום.

דובר צה"ל הבהיר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. הפעולות הממוקדות מתבצעות על רקע מאמצי צה"ל להסיר איומים מיידיים מהרצועה ולמנוע את שיקום יכולות הטרור של הארגונים, תוך שמירה על הסכמי הפסקת האש.

רצועת עזהצה"לחמאסהפסקת אש

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