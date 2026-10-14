צה"ל חשף מטען ועמדת חיזבאללה בדרום לבנון | תיעוד

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כוחות חטיבת ההרים השלימו מבצע לאיתור תשתיות טרור בפאתי כפר שובא; במהלכו נחשפו מטען מוכן להפעלה, עמדת שהייה ואמצעי לחימה נוספים של ארגון הטרור

דובר צה"ל ציין כי "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים ולהיות מחויב להסכם הפסקת האש".

סינק של מפקד בגדוד 221 | צילום: דובר צה"ל | צילום: צילום: דובר צה"ל

סינק של מפקד בגדוד 221 | צילום: דובר צה"ל - צילום: דובר צה"ל

במסגרת הפעילות המבצעית איתרו הכוחות מטען מוכן להפעלה, עמדת שהייה ואמצעי לחימה נוספים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה . המטען שנחשף הוחרם על ידי הכוחות במקום.

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