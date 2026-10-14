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פעילות בדרום לבנון

צה"ל חשף מטען ועמדת חיזבאללה בדרום לבנון | תיעוד

כוחות חטיבת ההרים השלימו מבצע לאיתור תשתיות טרור בפאתי כפר שובא; במהלכו נחשפו מטען מוכן להפעלה, עמדת שהייה ואמצעי לחימה נוספים של ארגון הטרור

תיעוד מפעילות הכוחות | צילום: דובר צה"ל
תיעוד מפעילות הכוחות | צילום: דובר צה"ל| צילום: צילום: דובר צה"ל

כוחות חטיבת ההרים (810) השלימו במהלך השבוע מבצע מבצעי לאיתור תשתיות טרור ואמצעי לחימה בפאתי כפר שובא שבדרום לבנון.

במסגרת הפעילות המבצעית איתרו הכוחות מטען מוכן להפעלה, עמדת שהייה ואמצעי לחימה נוספים ששימשו את ארגון הטרור . המטען שנחשף הוחרם על ידי הכוחות במקום.

סינק של מפקד בגדוד 221 | צילום: דובר צה"ל
סינק של מפקד בגדוד 221 | צילום: דובר צה"ל| צילום: צילום: דובר צה"ל

דובר ציין כי "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים ולהיות מחויב להסכם הפסקת האש".

פעילות כוחות חטיבת ההרים (810) במרחב הר דב | צילום: דובר צה"ל (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות חטיבת ההרים (810) במרחב הר דב | צילום: דובר צה"ל (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות חטיבת ההרים (810) במרחב הר דב | צילום: דובר צה"ל (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות חטיבת ההרים (810) במרחב הר דב | צילום: דובר צה"ל (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות חטיבת ההרים (810) במרחב הר דב | צילום: דובר צה"ל (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות חטיבת ההרים (810) במרחב הר דב | צילום: דובר צה"ל (צילום: דובר צה"ל)
צה"לחיזבאללהדרום לבנוןחטיבת ההרים

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