צה"ל חשף מטען ועמדת חיזבאללה בדרום לבנון | תיעוד

תיעוד מפעילות הכוחות | צילום: דובר צה"ל| צילום: צילום: דובר צה"ל
כוחות חטיבת ההרים (810) השלימו במהלך השבוע מבצע מבצעי לאיתור תשתיות טרור ואמצעי לחימה בפאתי כפר שובא שבדרום לבנון.
במסגרת הפעילות המבצעית איתרו הכוחות מטען מוכן להפעלה, עמדת שהייה ואמצעי לחימה נוספים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה. המטען שנחשף הוחרם על ידי הכוחות במקום.
סינק של מפקד בגדוד 221 | צילום: דובר צה"ל| צילום: צילום: דובר צה"ל
דובר צה"ל ציין כי "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים ולהיות מחויב להסכם הפסקת האש".
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