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בעקבות מידע מודיעיני

מעצר חריג בכביש 1: שב"כ עצר שני חשודים בתכנון פיגוע

פעילות ביטחונית ערה נרשמה באזור ירושלים בעקבות מידע מודיעיני על תכנון פיגוע בטווח המיידי • צוות טקילה הוקפץ לזירה ועצר שני חשודים • עומסי תנועה חריגים באזור לטרון

פעילות ביטחונית ערה נרשמה במספר מוקדים באזור ירושלים, בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל במערכת הביטחון. הפעילות עוררה בהלה בקרב נוסעים באזור.

על פי הדיווחים, המדובר בחשד לתכנון פיגוע בטווח הזמן המיידי. צוות טקילה, המורכב מכוחות ימ"מ ושב"כ, הוקפץ לזירה והחל בפעילות נרחבת.

בסופו של דבר נעצרו שני חשודים בעבירות ביטחוניות בכביש 1. בעקבות המעצר נרשמו עומסי תנועה חריגים באזור לטרון, כאשר הכוחות ביצעו את הפעולה.

בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות נראים כוחות הביטחון מלווים את אחד החשודים באמצע הכביש, בעת ביצוע המעצר.

פיגועשב"כביטחוןכביש 1טקילה

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