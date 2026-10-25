מעצרם של החשודים ( צילום: דוברות המשטרה )

בעקבות הפיגוע הרצחני שארע ביום שישי בו נפלו סמ"ר רון יונתן רויטמן ז"ל וסמל יובל שי סוילם ז"ל, הוטלה חקירת המקרה על יחידת הפח"ע בימ"ר ש"י. כוחות המשטרה במחוז ש"י ויחידות צה"ל מחטמ"ר יהודה פועלים בעיר חברון נגד תשתיות הטרור ולהשבת הביטחון באזור.

במסגרת הפעילות, ביצעו הכוחות ניטור מקיף ברשתות החברתיות לאיתור גורמים המסיתים נגד מדינת ישראל, תומכים בטרור ובמבצעיו, ומפארים מחבלים ורוצחים. הפעילות מתבצעת בשיתוף פעולה הדוק בין כלל גופי הביטחון. הלילה (ראשון) בפעילות מדויקת שבוצעה בחברון, פשטו לוחמי זרוע מבצעית יס"מ 'חץ יהודה' ובלשי היחידה על בתיהם של שלושה תושבי העיר, שפעילותם ברשתות החברתיות נוטרה על ידי פיקוד המרכז של צה"ל.

מעצרם של החשודים ( צילום: דוברות המשטרה )

מעצרם של החשודים ( צילום: דוברות המשטרה )

בין הפרסומים שהופצו על ידי החשודים לאחר הפיגוע הרצחני: תמונות המחבלים לצד הכיתוב "הזכות היא שלי והארץ היא שלי, אין לכם מקום על אדמתנו. הבוקר, נמצאים אצל ריבונם - חיים ומקבלים את פרנסתם". זאת לצד שיר שהתנגן ברקע ומילותיו: "..בגן עדן הם לא יסכימו לחיי השפלה, אכן, הם מיטב הגברים..".

חשוד נוסף כינה את הפיגוע "מבצע חברון". חשוד שלישי פרסם דברי דמויות שונות בהן קריאות להפעלת צבאות ערביים ואסלאמיים למלחמה וללחימה חמושה נגד 'הציונים הכובשים', תוך שציין: "הו אללה הענק, הניצחון קרוב, הו ריבון המדוכאים". ברקע התנגן שיר שמילותיו: "הילחמו בהם, אללה יענישם בידיכם וישפילם וינצרכם עליהם וירפא לבבות עם המאמין". פרסומים אלו לצד רבים נוספים המבטאים הסתה, תמיכה והזדהות עם האויב, ובהם ארגון הטרור חמאס.

מעצרם של החשודים ( צילום: דוברות המשטרה )

מעצרם של החשודים ( צילום: דוברות המשטרה )

הכוחות שפשטו על הבתים ביצעו את מעצרם של שלושת החשודים, בני 17 ו-50, וערכו חיפוש שבמהלכו נתפסו לטובת החקירה מכשירי הטלפון הניידים והמחשבים שבבעלותם. החשודים הועברו להמשך חקירה בתחנת חברון של מרחב יהודה, וחקירתם נמשכת.