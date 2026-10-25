צה"ל ושב"כ חיסלו בשבוע שעבר שני מחבלים שעסקו בהעברת כספים לזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. על פי ההודעה המשותפת של דובר צה"ל ודוברות שב"כ, שני המחבלים העבירו במהלך המלחמה מיליוני שקלים ממשטר הטרור האיראני ומטורקיה לארגון.

ביום רביעי האחרון תקף צה"ל במרחב העיר עזה וחיסל את המחבל עלאא' אבראהים נמר ערשי, מפקד חולייה בזרוע הצבאית של חמאס. יום קודם לכן, ביום שלישי, חוסל במרחב נוציראת המחבל כרם ריאד חסן אבו בטיחאן, מחבל מארגון הטרור גא"פ שפעל להעברת כספים לזרוע הצבאית של חמאס.

על פי הנמסר, הכספים שהועברו על ידי שני המחבלים סייעו לארגון בתקופה האחרונה בניסיונות לשקם את יכולותיו הצבאיות ולקדם פעולות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. שני המחבלים חוסלו בתקיפות אוויריות במטרה להסיר את האיום.

במקביל, צה"ל ושב"כ תקפו ביום חמישי האחרון במרכז רצועת עזה והשמידו מהאוויר מחסן אמצעי לחימה ששימש את הזרוע הצבאית של חמאס. במחסן אוחסנו אמצעי לחימה מסוגים שונים, ובהם כלי נשק מסוג 'קלאצ'ניקוב', משגר ורקטות.

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כוחות הביטחון הבהירו כי ימשיכו לפעול בנחישות לפגיעה ביכולות ההתעצמות והמימון של ארגוני הטרור ברצועת עזה, לגריעת יכולותיהם הצבאיות ולסיכול כל ניסיון לשקמן או להחזיק באמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחות צה"ל.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום. פעילות זו מתקיימת במקביל למבצע הסיכול הנרחב שפתח צה"ל במרחב חברון לאחר פיגוע הירי הקשה שבו נפלו שני לוחמים ביום שישי האחרון.

המבצעים מגיעים על רקע הנחייתו של ראש הממשלה נתניהו להפיל את המשטר באיראן, שהוא המקור המרכזי למימון ארגוני הטרור. בטקס סיום קורס קצינים השבוע, הבהיר נתניהו כי "יש רק דרך אחת להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד - להפיל את המשטר באיראן".