בבלי
ממעונו במושב אורה

"אין לי מנוחה מהמצב": קריאת האדמו"ר מויז'ניץ

לו היה בי הכוח הייתי מסתובב וצועק בכל מקום: האדמו"ר מויז'ניץ בהקלטה נרגשת לקראת הבחירות • הברכה לכל מי שישמע לדבריו: "נחת מהילדים והרחבת הדעת ללא שום צער"

בהקלטה מרגשת שהופצה בשעות האחרונות בקרב אלפי חסידי ויז'ניץ בארץ הקודש, נשמע קולו של האדמו"ר מויז'ניץ השוהה כעת במושב אורה, כשהוא פונה בקריאה נפשית אל חסידיו ואל כלל ישראל לקראת יום הבחירות.

בפתח דבריו מציין האדמו"ר את מצבו הבריאותי: "יהודים יקרים, אנו עומדים כעת לקראת הבחירות שמתקיימות בימים הקרובים, וכל אחד ואחד צריך לדעת את המצב הקשה שעוברת היהדות החרדית. איני יכול להאריך בדברים, אינני מרגיש כל כך בקו הבריאות".

"לו היה בי הכוח לדבר, הייתי מסתובב וצועק בכל מקום את החשיבות של מה שהיהדות החרדית עושה למען היהדות", ממשיך האדמו"ר. "לצערי זה לא קל לי, המציאות אינה מאפשרת לי להוציא את כל הדברים שהייתי רוצה להוציא, אך אין לי מנוחה מהמצב הקשה".

האדמו"ר קורא בלשון נחרצת: "לכן אני זועק מכאן, מהמקום שבו אני נמצא כעת: כל אחד ואחד יידע, שמוטלת עלינו חובה גדולה להצביע לרשימת אגודת ישראל, האות ג', לפעול ולהפעיל למען כבוד שמיים".

בסיום דבריו מעניק האדמו"ר ברכה נדירה: "ומי שישמע את דבריי, ויפעל למען כבוד שמו יתברך, אני מברך אותו שיזכה לנחת מהילדים מתוך הרחבת הדעת, ללא שום צער ועוגמת נפש".

דברי קודשו של האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א לקראת הבחירות
דברי קודשו של האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א לקראת הבחירות

ההקלטה עוררה התרגשות רבה בחצר החסידות ובציבור החרדי הרחב. דבריו של האדמו"ר, הנאמרים על אף מצבו הבריאותי והקושי שבדיבור, מעוררים את הציבור לפעול ולהפעיל למען הצלחת המערכה.

יהדות התורהאגודת ישראלהאדמו"ר מויזניץבחירות 2025

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