בכנס השנתי של יועצי המס באילת העלה מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', רעיון שכבר עורר סערה בעבר: ביטול שטר ה-200 שקלים. לטענתו, מדובר בצעד נחוץ במאבק בכסף השחור, שעשוי להזרים לקופת המדינה עשרות מיליארדי שקלים בשנה – ולמנוע, לפחות באופן חלקי, העלאות מסים כבדות הצפויות בטווח הקרוב.

"נצטרך לבטל חלק מהתשלום במזומן, שכבר הוגבל לאחרונה", מסר אהרונוביץ'. "בנק ישראל מתנגד לביטול השטר של 200 שקל, אבל ראינו בחקירות משטרה מה קורה בנושא הזה של תשלומים במזומן, גם ממש לאחרונה ברשויות מקומיות. נצטרך בעניין הזה לדרוש ולבצע צעדים קשים – מביטול שטר ה-200 ועד לביטול כל המזומן בעתיד".

אהרונוביץ' חשף את הפוטנציאל הכלכלי הגלום בצעד: "אני אומר כאן באופן המפורש ביותר, שאם מבטלים מחר את השימוש במזומן בישראל, זה יכול להביא לגביית מיסים נוספת של 20-30 מיליארד שקל בשנה, ולמנוע צעדים כואבים אחרים. אבל בנק ישראל מתנגד לזה".

"התקציב יהיה אכזרי"

מנהל רשות המסים לא הסתפק בדיון על שטרות. הוא למעשה שלל את ההבטחות הפוליטיות שנשמעו בכנס מצד שרים ומועמדים – ביניהם אלי כהן, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ושאול מרידור – שהצהירו כי יפעלו למנוע העלאות מסים לאחר הבחירות.

"התקציב בשנים 2027 ו-2028 יהיה אכזרי", הזהיר אהרונוביץ'. "לצערנו, אנחנו לא רואים שהולכת להיות בשנה הבאה צמיחה יוצאת דופן. אנחנו ממשיכים להילחם בשבע חזיתות. נשיא ארה"ב אומר שיילך לעוד מלחמה עם איראן, ותקציב הביטחון עלול להגיע לכ-200 מיליארד שקל – לא רק בשנת 2027 אלא גם ב-2028".

לדבריו, "יש התפרעות מוחלטת בנושא גיוס המילואים ואף אחד לא מתווכח עם מערכת הביטחון. זה כבר ברור ש-200 מיליארד שקל של תקציב ביטחון שנתי ייאלצו את הממשלה הבאה להעלות מיסים".