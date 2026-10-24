ראש הממשלה בנימין נתניהו עורר סערה כלכלית לאחר שהתייחס בריאיון לערוץ הכלכלה לאפשרות של הטלת סנקציות כלכליות על ישראל, ובכלל זה הגבלות על המערכת הבנקאית.

רה"ם חשף כי נתן הוראה להכין תוכנית להתמודדות עם תרחיש כזה, תוך שימוש במטבעות דיגיטליים ובאמצעים נוספים.

"בטח שאני חושש", השיב נתניהו כשנשאל על החשש מסנקציות. "צריך להבין שיכולות להיות סנקציות, וסנקציות בנקאיות. אתה צריך להתארגן בכלכלה עוקפת. ואתה יודע מה היא. אתה יודע מה זה המטבעות הדיגיטליים, וגם על זה אני עובד. ויש גם דברים אחרים".

כשנשאל האם טכנולוגיית הבלוקצ'יין – טכנולוגיית מידע המאפשרת ניהול של ספר חשבונות דיגיטלי ומבוזר, ללא צורך בגורם מרכזי או מתווך – עשויה לשמש חלופה למערכת הפיננסית המסורתית, אישר: "כן, זו אחת מהדרכים. וביקשתי כבר להכין תוכנית לזה".

נתניהו התייחס גם לעתיד הסיוע הביטחוני האמריקני לישראל, והזהיר כי אין להסתמך על המשך התמיכה בהיקפה הנוכחי. "אם אתם חושבים שנמשיך לקבל את מה שהבאתי פעמיים, וזה עשרות מיליארדי דולרים של סיוע אמריקני לתקציב הביטחון, תתרגלו שזה לא יהיה כי אמריקה השתנתה. זה נגמר, רק שאלה של זמן", הבהיר.

בנק ישראל הוציא הערב הודעה חריפה וחריגה יחסית, בה תקף את התוכנית של ראש הממשלה בטענה כי מדובר בטעות כלכלית.

לפי הבנק, "מטבעות קריפטו לא יכולים לשמש כמסלול עוקף סנקציות. הדבר הנכון לכלכלת ישראל הוא לשמר את מערכת היחסים הכלכליים עם שותפי הסחר העיקריים שלנו ולהתמקד במניעת הסנקציות והשפעתן השליליות על המשק. נושא זה מצוי בתחומי אחריותו של הדרג המדיני ומן הראוי לפעול כדי לקדמו".

בתגובה הבהיר נתניהו כי "הקריפטו הוא אחד האמצעים, לא האמצעי הבלעדי, ולא בטוח שישתמשו בו. אני שומע את ההתנגדויות ולוקח אותן בחשבון".

לדבריו, "קיבלתי עצות מכל מיני גורמים גם מבנק ישראל ואני חושב שברקורד לאורך זמן אני הובלתי את מדינת ישראל לשגשוג כלכלי שלא היה כמותו, הנהגתי פה כלכלת שוק חופשי, שברתי מונופולים, הורדתי את הבזבוז בסקטור הציבורי, הורדנו מיסים ומחירים כפי שלא קרה מעולם".