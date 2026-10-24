ספירת קולות. אילוסטרציה ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

ארבעה ימים נותרו עד ליום הבחירות, והסקרים האחרונים שפורסמו אתמול — היום האחרון שבו מותר לפרסם סקרים על פי החוק — מציגים תמונה מורכבת: גוש השינוי מוביל במעט על גוש נתניהו, אך לאף אחד מהצדדים אין את 61 המנדטים הנדרשים להקמת ממשלה. כ-7.3 מיליון אזרחים בעלי זכות בחירה צפויים להצביע ביום שלישי הקרוב, והתמונה העולה מהסקרים מצביעה על קיפאון פוליטי אפשרי.

על פי הסקרים שפורסמו בערוצי הטלוויזיה 11, 12 ו-13, גוש השינוי זוכה ליתרון של 2 עד 6 מנדטים על פני גוש נתניהו. מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט מסתמנת כמפלגה הגדולה ביותר, בעוד מפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר נותרת מתחת לאחוז החסימה ברוב הסקרים. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים יצוין כי המפלגות הערביות, שבדרך כלל אינן נכללות רשמית באף אחד מהגושים, זוכות ל-14 מנדטים בסקרים של כאן חדשות וחדשות 12, ול-16 מנדטים בסקר של חדשות 13. נתון זה עשוי להשפיע באופן משמעותי על יכולת ההרכבה של כל אחד מהגושים. ממוצע הסקרים: 'ישר!' מובילה עם 22 מנדטים בפחות משבוע לבחירות: בג"ץ מפתיע דוד קליין | 22.10.26 1 שקלול של שלושת הסקרים המרכזיים מציג תמונת מנדטים ברורה: מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט מובילה עם 22 מנדטים, הליכוד בראשות בנימין נתניהו מקבל 20 מנדטים, ומפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט זוכה ל-15 מנדטים. בגזרה החרדית, יהדות התורה בראשות יעקב אשר וש"ס בראשות אריה דרעי מקבלות 8 ו-7 מנדטים בהתאמה. על פי סקר 'סופר דאטה' האחרון שפורסם השבוע, אחוז ההצבעה במגזר החרדי זינק ל-88%, נתון שעשוי להקשות על מפלגות קטנות לעבור את אחוז החסימה.

מימין גדי איזנקוט, משמאל בנימין נתניהו ( צילום: חיים גולדברג, אבשלום ששוני/פלאש90 )

מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן והרשימה המשותפת בראשות יוסף ג'בארין מקבלות כל אחת 9 מנדטים בממוצע. ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן ועוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר זוכות כל אחת ל-8 מנדטים, והציונות הדתית-זהות בראשות בצלאל סמוטריץ' מקבלת 7 מנדטים. רע"ם זוכה ל-6 מנדטים.

לפי הממוצע, מפלגות 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר ו'המילואימניקים-הכלכלית' בראשות יועז הנדל אינן עוברות את אחוז החסימה, אם כי האחרונה עברה אותו בסקר אחד של כאן חדשות עם 4 מנדטים.

סקר כאן חדשות שנערך על ידי מכון 'קנטאר' מציג את החלוקה הבאה: ישר! (22), הליכוד (20), ביחד (14), הדמוקרטים (9), הרשימה המשותפת (9), עוצמה יהודית (8), ישראל ביתנו (8), יהדות התורה (8), ש"ס (7), הציונות הדתית-זהות (7), רע"ם (5), המילואימניקים-הכלכלית (4). מפלגות מתחת לאחוז החסימה: עמך ישראל (2.9%), צבע שחור (0.8%), הציבור החרדי (0.7%).

סקר חדשות 12 שנערך על ידי מכון 'מדגם' מציג: ישר! (23), הליכוד (21), ביחד (15), הדמוקרטים (10), הרשימה המשותפת (9), ש"ס (8), ישראל ביתנו (8), עוצמה יהודית (8), יהדות התורה (7), הציונות הדתית-זהות (6), רע"ם (5). מפלגות מתחת לאחוז החסימה: עמך ישראל (2.5%), המילואימניקים-הכלכלית (2.4%), הציבור החרדי (0.5%).

סקר חדשות 13 שנערך על ידי 'המדד', 'סטט-נט', 'פרויקט המדגם' ו'אסקריא' מציג: ישר! (22), הליכוד (19), ביחד (14), הדמוקרטים (10), הרשימה המשותפת (9), יהדות התורה (8), ישראל ביתנו (8), הציונות הדתית-זהות (8), עוצמה יהודית (8), ש"ס (7), רע"ם (7). מפלגות מתחת לאחוז החסימה: עמך ישראל (3.1%), המילואימניקים-הכלכלית (3.0%), הציבור החרדי (1.3%).

סקר i24NEWS שנערך על ידי מכון 'דיירקט פולס' מציג תמונה שונה במקצת: הליכוד (26), ישר! (21), ביחד (12), הרשימה המשותפת (9), עוצמה יהודית (8), ש"ס (8), הדמוקרטים (8), יהדות התורה (7), הציונות הדתית וזהות (6), ישראל ביתנו (6), רע"ם (5), עמך ישראל (4). מפלגות מתחת לאחוז החסימה: המילואימניקים והכלכלית (2.2%), צבע שחור, הציבור החרדי, אח"י, נעם לישראל.

חשוב לזכור כי תוצאות האמת עשויות להיות שונות מאוד מהסקרים. גורמים כגון אחוזי הצבעה, התפלגות הקולות למפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה והתפתחויות של הרגע האחרון, עשויים לשנות את המפה הפוליטית באופן משמעותי.