מטוס של חברת אייר פראנס ( צילום: shutterstock )

משרד התחבורה האמריקני הודיע ביום שישי האחרון על הטלת קנסות בסכום כולל של 425 אלף דולר על שתי חברות תעופה אירופיות מובילות – אייר פראנס וחברת KLM ההולנדית. הקנסות הוטלו לאחר שהחברות ביצעו עשרות טיסות במרחב האווירי של עיראק בגובה נמוך מהמינימום שנקבע בהנחיות הבטיחות האמריקניות.

על פי הממצאים שעלו מחקירת משרד הגנת הצרכן בתעופה, במהלך השנים 2022 עד 2025 בוצעו למעלה מ-130 טיסות כאלה. חברת KLM ביצעה יותר ממאה טיסות בהפרת ההנחיות, ואילו אייר פראנס ביצעה למעלה משלושים טיסות. כל הטיסות נשאו את קוד הטיסה של חברת דלתא האמריקנית במסגרת הסכמי שיתוף קוד, ולכן חלה עליהן הרגולציה האמריקנית באופן ישיר.

ליבת הבעיה לא הייתה המעבר עצמו במרחב האווירי העיראקי, אלא הגובה שבו בוצעו הטיסות. הרשויות האמריקניות קבעו לפני שנים רף בטיחות מינימלי של 32 אלף רגל – כתשעה קילומטרים ושלושת רבעים – באזור בגדד, במטרה להפחית את הסיכון לפגיעה במטוסים אזרחיים מאמצעי לחימה קרקעיים או מאיומים נוספים באזור הבלתי יציב. טיסה מתחת לגובה זה נחשבת להפרת בטיחות חמורה. ארה"ב הסירה מגבלות על תקיפות בעיראק בבלי | 07.10.26 במסגרת ההסדר שהושג עם החברות, הוטל על KLM הקנס הגבוה יותר – 320 אלף דולר, ועל אייר פראנס קנס של 105 אלף דולר. חלק מהסכום הכולל, 265 אלף דולר, ישולם תוך שישים יום, והיתרה תיגבה רק במקרה שהחברות יבצעו הפרות נוספות במהלך השנה הקרובה. בנוסף לכך, שתי החברות התחייבו להימנע לחלוטין מהפרות דומות בעתיד. החברות השיבו לקביעות משרד התחבורה בטענה שהטייסים פעלו על פי הוראות בקרת התעבורה האווירית המקומית, שביקשה מהם לרדת בגובה עקב עומס תנועה, וכי סירוב להוראות אלה היה עלול לסכן את הטיסה. משרד התחבורה דחה את הטענה והבהיר כי החברות היו אמורות לתכנן מראש מסלולים חלופיים או להסיר את קוד דלתא מהטיסות הללו, לאחר שנודע להן שהתופעה חוזרת על עצמה לאורך שנים.

מגדל אייפל בצרפת ( צילום: pixabay )

ההחלטה מדגישה את המחמירות האמריקנית בכל הנוגע לבטיחות טיסות באזורים מסוכנים, גם כאשר מדובר בחברות זרות הטסות תחת קוד אמריקני.

יצוין כי אייר פראנס הורשעה בשנה שעברה יחד עם חברת איירבוס בהריגה ברשלנות תאגידית של 228 בני אדם, בפסק דין היסטורי שהתייחס להתרסקותה הטרגית של טיסה AF447 בשנת 2009. חברת KLM מצדה התמודדה בעבר עם חשד להידבקות בנגיף הנטה לאחר מגע עם נוסעת שנפטרה מהמחלה.