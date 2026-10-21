ארקיע עוצרת מכירת כרטיסים למרקש לדרישת הביטחון

חברת התעופה ארקיע הודיעה היום (יום רביעי) כי היא מפסיקה בשלב זה את מכירת הכרטיסים לטיסות למרקש שבמרוקו, עד להודעה חדשה. ההחלטה התקבלה בעקבות דרישה של גורמי הביטחון בישראל.

החברה מסרה כי היא עומדת בקשר עם הרשויות וגורמי הביטחון הרלוונטיים ובוחנת מולם את האפשרות להמשך הפעלת הקו. כמו כן, נבחנות המשמעויות בנוגע לטיסות שכבר נמכרו לנוסעים. ארקיע הבהירה כי תעדכן את הנוסעים בהתאם להנחיות ולהחלטות שיתקבלו.

במקרה שהרשויות בישראל יחליטו על הפסקת הטיסות של החברות הישראליות למרקש, ארקיע בוחנת חלופות נוספות שיאפשרו את המשך הפעלת הקו. בין החלופות הנבחנות: הפעלת הטיסות באמצעות שותפיה המסחריים של החברה.

ההחלטה מגיעה על רקע התפתחויות ביטחוניות שלא פורטו בהודעת החברה. מרקש הפכה ליעד תיירותי פופולרי בקרב ישראלים בשנים האחרונות, כאשר מספר התיירים הישראלים המגיעים למרוקו זינק מכ-7,000 בלבד לכ-100,000 בשנה.

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ארקיע, שהפעילה טיסות סדירות למרקש, נאלצה בעבר להתמודד עם תקלות טכניות שגרמו לעיכובים משמעותיים. במאי השנה, החברה חויבה לפצות 115 נוסעים בסכום כולל של כארבעה מיליון שקלים בגין עיכוב טיסה שנמשך כיממה שלמה במרקש.

החברה הבהירה כי תמשיך לעדכן את הנוסעים בכל התפתחות ותפעל בהתאם להנחיות הרשויות והגורמים הביטחוניים.