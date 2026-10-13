אירוע ביטחוני חריג התרחש היום (שלישי) בשדה התעופה רמון באילת, כאשר רכב פרץ מחסום ביטחוני.

על פי הדיווחים הראשוניים, רכב ניסה לפרוץ את אחד המחסומים בשדה התעופה, והדבר הוביל לתגובה מיידית של כוחות הביטחון שפתחו באש לעבר הרכב, אך בהמשך הובהר כי לא בוצע ירי. נסיבות האירוע המדויקות נבדקות על ידי הגורמים הרלוונטיים.

שדה התעופה רמון, שנפתח לפעילות מלאה לפני מספר שנים, משמש כשער הכניסה העיקרי לאילת באמצעות תעבורה אווירית. השדה מקיים קשרי תעופה סדירים עם מרכז הארץ, כאשר מספר חברות תעופה מפעילות בו טיסות יומיות.

דוברות רשות שדות התעופה הגיבה בהמשך לדיווחים והסבירה: רכב המספק שירותים לנמל התעופה רמון היה מעורב בתאונה עצמית בשטח הקרקעי (ולא בשטח האווירי) של נמל התעופה רמון, סמוך לשער תמנע.

מבדיקה ראשונית עולה כי במהלך פנייה בעיקול הדרך, לא הצליח הנהג להאט את הרכב ופגע במדרכה. לא מדובר בארוע בטחוני אלא בתאונת דרכים עצמית. חזרה לשגרה.