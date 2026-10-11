נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, חתם על ביטול רשמי של ארבעה צווים נשיאותיים שהטילו מגבלות ואיסורים על תעבורה אווירית ישירה בין ארצות הברית ללבנון. הצווים, שפורסמו ברשומות הממשל האמריקני, מסיימים חרם תעופתי שנמשך למעלה מארבעה עשורים.

האיסור המקורי הוטל בשנת 1985 באמצעות צו נשיאותי של רונלד רייגן, בעקבות חטיפת טיסת TWA 847 על ידי מחבלים המזוהים עם חיזבאללה. באותו אירוע נרצח צוללן של הצי האמריקני. בהמשך הורחבו המגבלות בצווים נוספים בשנים 1992, 1998 ו-2007.

ההחלטה התקבלה בעקבות פגישה שנערכה בבית הלבן ביולי האחרון בין הנשיא טראמפ לבין מפקד צבא לבנון, הגנרל ז'וזף עון. במהלך הפגישה ביקש עון מטראמפ לפעול לחידוש התנועה האווירית, והנשיא הנחה את בכירי ממשלו לקדם את המהלך.

"אות של אמון בעתיד המדינה"

שגרירות ארצות הברית בביירות פרסמה הודעה רשמית חגיגית, שבה הודתה לנשיא טראמפ ולשר החוץ מרקו רוביו על הנהגת המהלך. "הצעד החשוב הזה מחזק את האמון בין שתי המדינות ומאותת על ביטחון בעתידה של לבנון", נכתב בהודעת השגרירות.

על פי ההודעה, "טיסות ישירות יקרבו בין משפחות, יחזקו את הקשרים עם הקהילה הלבנונית-אמריקנית, ויקלו על עסקים אמריקניים לבחון הזדמנויות ולהשקיע בלבנון". השגרירות הוסיפה כי היא מצפה לעבוד עם שותפיה הלבנונים כדי להפוך את ההזדמנות למציאות.

מפקד צבא לבנון, ז'וזף עון, בירך על ההחלטה והודה לטראמפ ולרוביו על המעקב הצמוד אחר הנושא. עון הדגיש כי לבנון מעניקה את "עדיפות העליונה ביותר" לבטיחות התעופה האזרחית ולאבטחת נמל התעופה הבינלאומי רפיק חרירי בביירות.

כעת הגדיר הממשל האמריקני את הצווים ההיסטוריים כ"כאלה שאינם נחוצים עוד" להבטחת שלומם של כלי טיס הנוסעים ללבנון או ממנה.

הזווית הישראלית: החשש מפני הברחות והלבנת חיזבאללה

בירושלים עוקבים בעניין רב ובדאגה עמוקה אחר המהלך האמריקני. נמל התעופה בביירות מוכר למערכת הביטחון הישראלית מזה שנים ארוכות כנקודת השליטה המרכזית של ארגון הטרור חיזבאללה.

גורמי ביטחון בישראל מצביעים על מספר סיכונים בעקבות ההחלטה. פתיחת קו תעופה ישיר לארה"ב תחייב עמידה בסטנדרטים המחמירים ביותר של רשות אבטחת התעבורה האמריקנית. משמעות הדבר היא נוכחות או פיקוח הדוק של גורמי ביטחון אמריקניים בשדה התעופה בביירות.

בעבר עלו שוב ושוב חשדות כי חיזבאללה מנצל את השטח האווירי והאזרחי של השדה לצורך הברחת רכיבי נשק מדויק מאיראן. החשש הישראלי הוא שחידוש הטיסות הבינלאומיות המערביות לשדה עלול לשמש כמסווה לפעילויות בלתי חוקיות.

במערכת המדינית בירושלים תוהים האם הצעד של ממשל טראמפ אינו מעניק פרס מדיני מוקדם מדי למשטר בביירות, עוד לפני שהמדינה ביצעה רפורמות מבניות עמוקות ופירוק של התשתיות הצבאיות של חיזבאללה.

מנגד, אנליסטים מעריכים כי המהלך משתלב באסטרטגיה האמריקנית הרחבה יותר – לייצב את לבנון מבחינה כלכלית, לחזק את המוסדות הרשמיים שלה ולהציב משקל נגד להשפעה האיראנית. פתיחת קו לארה"ב אמורה להזרים כספים, תיירות ואנשי עסקים מהתפוצה הלבנונית העשירה באמריקה.

הדרך לטיסה הראשונה עדיין ארוכה

למרות החגיגות הרשמיות, מומחי תעופה מדגישים כי החתימה של טראמפ היא רק "אור ירוק" משפטי, והדרך לטיסה מסחרית ראשונה בקו ביירות–ניו יורק תארך חודשים ארוכים, ואולי אף שנים.

כעת יחל שלב רגולטורי מורכב: רשות התעופה הפדרלית של ארה"ב תידרש לשלוח משלחות מיוחדות לביירות כדי לבחון פיזית את סידורי האבטחה, הטכנולוגיה ובטיחות הטיסה בשדה התעופה הלבנוני. בנוסף, חברות תעופה יצטרכו להגיש בקשות להיתרים מסחריים מיוחדים.

מעבר לכך, מחלקת המדינה האמריקנית עדיין מותירה בעינה את אזהרת המסע החמורה ביותר (רמה 4 - "אל תסעו") ללבנון בשל המצב הביטחוני הרעוע באזור. כל עוד אזהרה זו בתוקף, הסיכוי שחברות תעופה אמריקניות גדולות יסכימו להנחית מטוסים בביירות נותר נמוך ביותר.