המפכ"ל בזירה ( צילום: דוברות המשטרה )

מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, ערך הערכת מצב בזירת הפיצוץ הקשה בגליל העליון, בהשתתפות מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, ומפקדים נוספים. במהלך ההערכה הוצגה למפכ"ל תמונת המצב המעודכנת ופעילות כוחות המשטרה במקום.

המפכ"ל שיבח את עבודתם המקצועית של השוטרים והחבלנים הפועלים בזירה, והורה על המשך הפעולות לבדיקת נסיבות האירוע, תוך שמירה על ביטחון הציבור ובידוד הזירה עד להשלמת הבדיקות הנדרשות. באירוע הקשה שהתרחש בשטח פתוח בסמוך לקיבוץ נאות מרדכי שבגליל העליון, נקבע מותו של נער כבן 15, ונפגעו כ-19 נוספים בדרגות פציעה שונות - בהם שלושה באורח קשה ועוד כעשרה באורח קל עד בינוני. הפיצוץ התרחש במהלך טיול שנתי של תלמידי חטיבות ביניים וחטיבה עליונה. תחקיר ראשוני מעלה חשד כי אחד התלמידים הכניס את הנפל לתיקו לפני שהתפוצץ. "היה יכול להתפוצץ באוטובוס", צוטט אחד מהגורמים המעורים בפרטי החקירה, בהתייחס לחומרת האירוע שהיה יכול להסתיים באסון גדול בהרבה.

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

למקום הוזעקו באופן מיידי כוחות הצלה ורפואה נרחבים, לצד מסוקים של מד"א ושל חיל האוויר. מנהל מרחב ירדן במד"א, איציק שושן, שנכח בזירה סיפר: "עם קבלת הדיווח על פיצוץ בשטח במועצה האזורית גליל עליון, יצאנו במהירות לזירה בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ומסוק מד"א שהוזנק גם כן".

במשטרה ובמשרד החינוך שוקלים להפסיק את הטיולים בצפון באופן זמני בימים הקרובים בעקבות האסון. יצוין, כי הטיול שהסתיים באסון קיבל את כל האישורים הנדרשים ממשרד החינוך - שם טוענים כי הטיול הוסדר לפי ההנחיות שהתקבלו מצה"ל.

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

המפכ"ל בזירה ( צילום: דוברות המשטרה )

המפכ"ל בזירה ( צילום: דוברות המשטרה )

המפכ"ל בזירה ( צילום: דוברות המשטרה )

המפכ"ל בזירה ( צילום: דוברות המשטרה )