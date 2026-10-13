הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב אישרה את התוכנית להקמת מבנה הקבע של שגרירות איחוד האמירויות בישראל. התוכנית, בעלת חשיבות מדינית ולאומית, מקודמת בהמשך להסכמי אברהם ולכינון היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לאיחוד האמירויות בשנת 2020.

כיום פועלת השגרירות ממשרדים זמניים בתל אביב ובהרצליה, והמבנה החדש צפוי לשמש כמשכנה הקבוע. התוכנית ממוקמת על שטח כולל של כ-2.5 דונם ברחוב ספיר 9 באזור התעסוקה של הרצליה פיתוח.

במסגרת התוכנית אושרו זכויות בנייה בהיקף של עד 15 אלף מ"ר, במבנה של עד 15 קומות. עד 20% מזכויות הבנייה יוקצו למגורי השגריר וסגל השגרירות בקומות העליונות של המבנה.

בנוסף, התוכנית כוללת הסדרת גישה נפרדת לחניון התת-קרקעי, הרחבת זכות הדרך ברחוב ספיר לטובת יצירת מרחב ציבורי הכולל נטיעת עצי צל ושיפור תנאי ההליכה.

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השטח שעליו תוקם השגרירות נמצא בבעלות עיריית הרצליה. במסגרת המהלך, ובתיאום עם רשות מקרקעי ישראל, מקודמת העברת הקרקע לרשות המדינה לצורך החכרתה לאיחוד האמירויות, בתמורה להקצאת מגרש חלופי לעירייה באזור המרינה.

מתכנן מחוז תל אביב במינהל התכנון, אדר' ארז בן אליעזר, מסר: "מדובר בתוכנית חשובה ומשמעותית עבור העיר הרצליה, מחוז תל אביב ומדינת ישראל, אשר מעצימה שימושים באזור התעסוקה, מעמיקה את הקשרים הבינלאומיים ותתרום לשיתופי פעולה עתידיים".

עוד ציין כי "בחירת מיקום השגרירות באזור התעסוקה, במיקום נגיש, בסביבת העסקים הבינלאומית והקרבה למרכזי ההייטק בעיר, הינה ראויה ובאמצעות גמישות תכנונית ועיצובית תהפוך השגרירות לנקודת ציון משמעותית במרחב".