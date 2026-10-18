נשיא צרפת עמנואל מקרון האשים גורמי שמאל קיצוני באחריות למהומות האלימות שפרצו ברחבי המדינה, שבמהלכן נעצרו לפחות 1,800 בני אדם, נבזזו מאות בתי עסק והוצתו מבני ציבור.

בנאום שנשא לאומה הביע מקרון "זעם" ו"בושה" לנוכח האירועים, והטיח האשמות ב"אלימות חסרת רסן" כלפי גורמים מתקוממים מארגוני שמאל קיצוני. לדבריו, לגורמים אלה הצטרפו עבריינים רבים שניצלו את המצב.

"מי שבזזו יצטרכו לשלם על הנזקים, ומי שביקשו להפיל את הרפובליקה יידרשו לתת על כך את הדין", הצהיר הנשיא הצרפתי.

המחאות פרצו על רקע יוקר המחיה ותנאי הלימוד בבתי הספר. לפי נתוני הרשויות, כ-550 אלף בני אדם השתתפו בהפגנות, בעוד המארגנים העריכו את מספר המשתתפים בכ-800 אלף. ארגוני עובדים וסטודנטים ופעילים שביקשו להחיות את מחאת "האפודים הצהובים" משנת 2018 הם שקראו להפגנות.

במהלך המחאות התפתחו עימותים קשים עם המשטרה בערים מרכזיות, בהן פריז, מרסיי וליון. מפגינים הציתו כלי רכב, ניפצו חלונות ובזזו חנויות. בעיר לימוז' הוצת בניין העירייה ההיסטורי וגגו קרס, ובפריז השתמשו השוטרים בגז מדמיע ובזרנוקי מים לפיזור המתפרעים.