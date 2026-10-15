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"מדובר באנשים משוגעים"

טראמפ: חיסלנו את דרג א', ב' וחצי מדרג ג' באיראן

הנשיא האמריקני הבהיר בעצרת בחירות כי העימות מול טהרן מתקרב לסיומו, וחשף את היקף הפגיעה בשרשרת הפיקוד האיראנית • אף אחד כבר לא רוצה להיות נשיא הרפובליקה האסלאמית

טראמפ (צילום: שאטרסטוק )

נשיא ארצות הברית העריך כי העימות הצבאי מול המשטר בטהרן צפוי להסתיים בזמן הקרוב, ובמקביל הזהיר מפני הסכנה הכרוכה בהתחמשות איראנית בנשק להשמדה המונית.

בנאום שנשא בעצרת בחירות במדינת אריזונה, לקראת בחירות אמצע הכהונה הקרובות, פירט הנשיא את היקף הפגיעה שהנחיתו כוחות ארה"ב על צמרת השלטון האיראנית.

"פגענו בהנהגה שלהם בצורה אנושה", ציין טראמפ. "הדרג הראשון של המנהיגים חוסל, אז הם מינו דרג שני. כשרדפנו וחיסלנו גם את הדרג השני, הם עברו לדרג השלישי – שגם מחציתו כבר איננו. בשלב הזה הם ביקשו ממני להבטיח שלא אחסל עוד מנהיגים, והבטחתי. האמת היא, שאף אחד כבר לא שואף להיות נשיא הרפובליקה האסלאמית".

בהתייחסו להמשך הלחימה, הבהיר הנשיא כי המערכה נמצאת בשלב האחרון: "זה הולך להסתיים בקרוב מאוד".

לצד ההערכה על סיום הלחימה, הסביר טראמפ מדוע הצעדים הצבאיים התקיפים היו הכרחיים, והתריע מפני תרחיש שבו משיג יכולת גרעינית מבצעית.

"אם לאיראן הייתה אפשרות להשיג נשק גרעיני, הם לא היו מהססים להשתמש בו בתוך 24 שעות", הזהיר הנשיא. "הם היו מחריבים את המזרח התיכון, ולאחר מכן פונים לתקוף את החוף המערבי של ארה"ב ואת אירופה".

לדבריו: "מדובר באנשים משוגעים, והיינו חייבים לפעול כדי למנוע מצב שבו יש בידיהם נשק שמסוגל לקפח את חייהם של מיליוני בני אדם במכה אחת".

דונלד טראמפאיראןארצות הבריתנשק גרעיני

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