הקהילה היהודית בפריז נותרה בהלם לאחר שבית כנסת ברובע ה-19 של העיר נפרץ והושחת בצורה קשה. האירוע התרחש על רקע גל ההפגנות הסוערות ששוטף את צרפת בימים האחרונים.

( מתוך בית הכנסת שהושחת | צילום מסך )

תיעוד שהגיע מבית הכנסת ביום ראשון חושף את היקף ההרס שהותירו אחריהם הפורצים. ארונות ספרים ומדפים הפכו על פיהם, ומסמכים וספרים רבים נמצאו מפוזרים על הרצפה. הפורצים לא נמנעו מפגיעה בתשמישי הקדושה: ארון הקודש נפרץ, הפרוכת הוסטה ממקומה, וספרי תורה נפתחו ונזרקו. טליתות ותפילין נמצאו מושלכים בפינות החדר.

למרבה הנס, נראה שספרי התורה לא ניזוקו באופן משמעותי.

המתפללים והגבאים שהגיעו למקום נותרו המומים למראה ההרס באולם התפילה ובמשרדים. הם נמנעו מלגעת בחפצים והזעיקו את המשטרה, כדי לאפשר לחוקרים לאסוף ראיות מזירת האירוע.

ראשי הקהילה סוקרים את הנזקים הכבדים שנגרמו לריהוט ולאולם התפילה. האירוע מצטרף לדאגה הגוברת בקרב יהודי פריז מפני תרגום גלי המחאות בצרפת לפגיעה ממוקדת במוסדות דת ובסמלים יהודיים, כאשר עשרות דגלי פלסטין נצפו במהלך ההפגנות.