העימות הטכנולוגי בין ארצות הברית לסין הסלים: ממשל טראמפ הטיל סנקציות על חמש חברות סיניות הקשורות לפרשת גניבת סודות מסחריים מחברת גוגל. בייג'ינג הגיבה בחריפות והזהירה כי תנקוט "צעדים נדרשים" כנגד המהלך האמריקני.

משרד המסחר הסיני הודיע ביום שלישי כי הוא מתנגד בתוקף למהלך, שלטענתו פוגע באופן חמור בזכויותיהן ובאינטרסים הלגיטימיים של חברות סיניות. בהודעה חריפה כינה המשרד את הסנקציות "מעשה חמור במיוחד" ודרש מוושינגטון לתקן את מדיניותה.

הסנקציות הוכרזו על ידי מחלקת המדינה האמריקנית, והן מכוונות כנגד חמש חברות הקשורות ללינוויי דינג, מהנדס לשעבר בגוגל שהורשע בגניבת סודות מסחריים בתחום הבינה המלאכותית.

דינג הקים את חברת הטכנולוגיה הסינית Shanghai Zhisuan Technology. על פי מחלקת המדינה, הוא הציג את ניסיונו בגוגל וטען כי החברה שהקים מסוגלת לשחזר את הטכנולוגיה המשמשת את ענקית הטכנולוגיה האמריקנית להפעלת תשתיות מחשוב מתקדמות בתחום הבינה המלאכותית.

בין החברות שנכללו ברשימת הסנקציות נמצאת MiraclePlus, תוכנית סינית להאצת מיזמים טכנולוגיים, שסיפקה מימון ראשוני ל-Zhisuan בתמורה לאחזקות בחברה. שלוש חברות סיניות נוספות שעליהן הוטלו סנקציות קשורות אף הן ל-MiraclePlus.

מחלקת המדינה האמריקנית טענה כי Zhisuan הייתה מעורבת ביודעין בגניבת סודות מסחריים משמעותיים של גורמים אמריקניים, או הפיקה מכך תועלת. על פי ההודעה, המעשים התרחשו החל מינואר 2023.