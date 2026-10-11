תיעודים המופצים ברשתות החברתיות חושפים את היקף הנזק בנמל התעופה הבינלאומי המלך ח'אלד שבבירת סעודיה, ריאד, בעקבות תקיפה קטלנית שהותירה אחריה הרוגים ומאות פצועים. בתמונות נראים עשן כבד ולהבות במתחם נמל התעופה, בעוד הרשויות הסעודיות מתמודדות עם השלכות האירוע והחשש מהסלמה נוספת באזור.

התקיפה אירעה ביום שבת האחרון ופגעה במתחם נמל התעופה המרכזי בבירה. על פי נתוני רשות התעופה האזרחית הסעודית, 12 בני אדם נהרגו במתקפה ו-309 נפצעו, חלקם במצב קשה. בין ההרוגים: אזרח אמריקני אחד, ארבעה אזרחים סעודים ושמונה אזרחים זרים נוספים ממדינות שונות.

תיעודים מנמל התעופה בריאד לאחר התקיפה - צילום: רשתות חברתיות תיעודים מנמל התעופה בריאד לאחר התקיפה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:55

בתיעודים שהגיעו לכלי תקשורת בינלאומיים ניתן לראות עשן שחור ולהבות באזור נמל התעופה. התמונות מדגימות את עוצמת הפגיעה במתחם אזרחי המשמש אלפי נוסעים מדי יום, אך לא כל הסרטונים המופצים ברשת אומתו באופן עצמאי, ויש להיזהר מהצגתם כתיעוד ישיר של רגע הפגיעה או של מלוא הנזקים. צבא תימן דורס שבויים חות'ים במשוריינים בבלי | 06.10.26 על פי הדיווחים, המתקפה פגעה באזור הטרמינלים 3 ו-4 המשמשים לטיסות פנים בסעודיה. הרשויות הסעודיות מסרו כי נגרם נזק רב לרכוש, והיקפו עדיין נבדק. בעקבות האירוע הופסקה הפעילות בנמל התעופה לשעות, וחברות תעופה נאלצו לבטל טיסות או לשנות את לוחות הזמנים שלהן.

תיעודים מנמל התעופה בריאד לאחר התקיפה - צילום: רשתות חברתיות תיעודים מנמל התעופה בריאד לאחר התקיפה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:10

התקיפה מיוחסת למורדים החות'ים בתימן, הנתמכים על ידי איראן, על רקע החרפת העימות באזור. הקואליציה בהובלת סעודיה גינתה בחריפות את הפגיעה והבטיחה תגובה, בעוד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי וושינגטון שוקלת אם להצטרף לתקיפות נגד החות'ים.

מותו של האזרח האמריקני הפך את האירוע גם לעניין אמריקני ישיר. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו גינה את התקיפות שבהן נהרגו אזרחים ממדינות שונות, והדגיש את חומרת הפגיעה במתחם אזרחי.

תיעודים מנמל התעופה בריאד לאחר התקיפה - צילום: רשתות חברתיות תיעודים מנמל התעופה בריאד לאחר התקיפה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:07

התיעודים מריאד מצטרפים לשורת תקיפות נגד מתקנים אזרחיים ותשתיות בסעודיה בימים האחרונים. כעת, לצד המאמצים לטפל בפצועים ולהעריך את הנזק המלא, נותרת השאלה האם התקיפה הקטלנית תוביל לתגובה צבאית רחבה יותר ולפתיחת חזית נוספת במלחמה האזורית.