המתיחות בזירה הבינלאומית ממשיכה להסלים, כאשר טהראן ווושינגטון משגרות מסרים מנוגדים. מצד אחד, איראן מצהירה על נכונות לעימות צבאי מלא; מנגד, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ משדר ביטחון כי המשבר יסתיים בקרוב.

סגן שר החוץ האיראני, כאזם גריבאבאדי, הצהיר בראיון לערוץ "אל-ערבי" הקטארי כי טהראן עובדת על גיבוש תגובה רשמית לארצות הברית. לדבריו, התגובה תועבר באמצעות מדינות מתווכות, מיד לאחר סיום סדרת התייעצויות פנימיות הנערכות בימים אלו בדרג המדיני.

הבכיר האיראני תקף את הממשל האמריקאי וטען כי ארצות הברית הפרה את התחייבויותיה במסגרת מזכר ההבנות שנחתם באסלאמאבאד. "במצב שבו טהראן סבורה כי ארצות הברית לא עמדה במלוא התחייבויותיה, אי אפשר לצפות מאיראן לגלות גמישות רבה יותר", מסר גריבאבאדי, והוסיף כי וושינגטון נדרשת לתקן את ההפרות.

הדיפלומט האיראני הדגיש כי לצד הנכונות להמשיך במגעים הדיפלומטיים, איראן ערוכה להגן על עצמה ואף להיכנס לעימות צבאי במידת הצורך. האיום המפורש מגיע על רקע מתיחות מתמשכת באזור וחילופי מהלומות בין סעודיה לחות'ים בתימן.

מנגד, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שידר מסר נחוש ואופטימי לגבי המשך ההתפתחויות והשפעתן על הכלכלה העולמית. "ברגע שהמלחמה עם איראן תסתיים, וזה יקרה בקרוב מאוד, מחירי הנפט יצנחו בחדות. והיא תסתיים בקרוב מאוד", הצהיר הנשיא.