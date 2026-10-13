האתר הסודי, אילוסטרציה ( בינה מלאכותית )

דריכות חריגה שוררת במזרח התיכון: הרפובליקה האסלאמית של איראן מעלה את רמת הכוננות ונערכת באופן מעשי לאפשרות של חידוש עימות צבאי ישיר מול ארצות הברית. דיווח המתפרסם בעיתון ה'וול סטריט ג'ורנל' חושף שורה של צעדים הגנתיים והתקפיים שנוקטת טהרן בימים אלו, תוך הכנת האוכלוסייה האיראנית להסלמה אפשרית.

על פי הדיווח, המבוסס בין היתר על תצלומי לוויין עדכניים, איראן מחזקת באופן ניכר את מערכי ההגנה סביב האתרים הרגישים ביותר במדינה. הפעילות מתרכזת סביב מתקני הגרעין המוכרים – בהם האתר בנתנז ואתר הר המכוש. בתצלומי הלוויין ניתן להבחין בבירור בהקמת ביצורים נרחבים, הכוללים סוללות עפר מסיביות שהוערמו סביב האתרים האסטרטגיים. המטרה המרכזית של המהלכים ההנדסיים היא להקשות ככל הניתן על תקיפות אוויריות או חדירות פוטנציאליות, ולעבות את שכבות ההגנה על פרויקט הגרעין. הרקע לפעילות הקדחתנית הוא החשש העמוק במסדרונות השלטון בטהרן. לפי הדיווח, משטר האייתולות משוכנע כי דונלד טראמפ עשוי להורות על תקיפה מחודשת נגד יעדים איראניים לאחר בחירות האמצע בארצות הברית, שייערכו ב-3 בנובמבר. טייס נשאב לפיצוץ: יירט כטב"מ בתותח אריה לוי | 08.10.26 ישראל עוקפת את איראן בדירוג העוצמה בבלי | 07.10.26 בטהרן רואים בהכנות הפומביות הללו לא רק צורך מבצעי, אלא בעיקר אמצעי הרתעה פסיכולוגי שמטרתו לאותת לוושינגטון כי תקיפה אמריקנית תיתקל בהיערכות ברזל מוקדמת.

1,000 גדודים, מאות אלפי מתנדבים: איראן עוברת למצב גיוס המוני - צילום: רשתות ערביות 1,000 גדודים, מאות אלפי מתנדבים: איראן עוברת למצב גיוס המוני | צילום: צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:23

איראן לא מסתפקת רק בביצורי מגן. בכירים איראניים מעבירים בימים האחרונים מסרי אזהרה תקיפים – הן בפומבי והן בשיחות סגורות עם גורמים שונים באזור. המסר האיראני חד-משמעי: אם ארצות הברית תפתח במתקפות חדשות, טהרן לא תשב בחיבוק ידיים אלא תגיב בהסלמה צבאית רחבה שתקיף את המזרח התיכון כולו.

במסגרת מסכת האיומים, רמזו גורמים איראניים על שורת יעדים פוטנציאליים שעלולים לספוג מהלומה, בהם ביצוע פשיטות קרקעיות ותקיפות הרסניות על יעדים אסטרטגיים במדינות המפרץ – בראשם איחוד האמירויות, מתקני הפקת הנפט של סעודיה ומרכזי נתונים טכנולוגיים רגישים באזור.

במקביל להיערכות הצבאית, איראן מגבירה את הפעילות התעמולתית בקרב האוכלוסייה האזרחית. שלטי חוצות בטהרן מעודדים אימונים בשימוש ברובי צלפים ובטילי נ"מ הנישאים על הכתף. לפי הדיווח, משמרות המהפכה אף הרחיבו את פעילותם התעמולתית בקרב ילדים, באמצעות ביקורים בגני ילדים והצגת אמצעי לחימה.

מנגד, ארצות הברית נערכת לתגבור כוחותיה באזור, לרבות כוח נוסף של נושאת מטוסים וכוח של חיל הנחתים. הנשיא טראמפ אותת כי לא יתקוף את איראן לפני בחירות האמצע, אך ממשיך להתייחס לאפשרות של מהלך צבאי לאחר מכן.

כפי שדווח בעבר, המשטר האיראני ממשיך בדיכוי אכזרי של מתנגדיו, כאשר צעירים רבים הוצאו להורג בעוון השתתפות במחאות נגד משטר האייתולות. במקביל, נשיא המדינה יצחק הרצוג הבהיר בריאיון לרשת FOX כי "איראן היא אימפריית רשע המאיימת על העולם החופשי, ואסור לאפשר לה כל גישה ליכולות גרעיניות".