תוכנית תקיפה אמריקנית: "אם כל הפצצות" נגד איראן

מטוסי קרב אמריקניים ( צילום: צבא ארה"ב, סנטקום )

מערכות מודיעין מערביות מזהות בימים האחרונים פעילות צבאית חריגה של איראן, על רקע מצוקה גוברת במדינה והעברת השלטון להנהגת מוג'תבא ח'אמנאי. בין ישראל לארצות הברית מתקיים תיאום הדוק בנוגע להתפתחויות אלה, כאשר ההערכה המרכזית היא שהצעדים הקיצוניים של משטר האייתוללות נובעים מלחץ פנימי ומצוקה אסטרטגית עמוקה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח טלפונית עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, במסגרת השיח התכוף בין ירושלים לוושינגטון. נתניהו הציג לנשיא ארה"ב את תמונת המצב והעדכונים על הנעשה באיראן תחת הנהגתו של מוג'תבא ח'אמנאי. למרות זיהוי הצעדים החריגים, גורמי ביטחון בישראל ובארה"ב סבורים בשלב זה שההתפתחויות באיראן אינן מהוות "פצצה מתתקתקת" המחייבת פעולה מיידית ודחופה. עם זאת, התיאום בין שתי המדינות נמשך באופן צמוד. בכירים בולטים בישראל מזהירים כי "בעל הבית באיראן משתגע - ואין הרבה זמן", ומציינים שפעולה צבאית הפכה לתרחיש ריאלי ביותר אם טהראן לא תשנה את התנהלותה. גורמי ביטחון בישראל מבהירים שבמידה ותצא לפועל תקיפה, היא אינה יכולה להתמקד ברכיב בודד - אלא חייבת לכלול פגיעה היקפית בתשתיות, מתקני אנרגיה, מערכי הטילים ותוכנית הגרעין. הבקשה הסודית של אוריך הדהימה את החוקרים בבלי | 12.10.26 יחידת החיסולים של חיזבאללה חוזרת בבלי | 13.10.26 לוח הזמנים הפוליטי משחק תפקיד מרכזי בתהליך קבלת ההחלטות: בישראל נותרו 12 ימים בלבד עד למערכת הבחירות, ובארצות הברית עומדים 19 ימים לקראת בחירות האמצע. המידע המודיעיני החדש שזורם למערכות הביטחון עשוי להיות הגורם שישכנע את נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, להורות על יציאה למתקפה צבאית נוספת נגד משטר האייתוללות.

הצי הימי האמריקני במזרח התיכון ( צילום: צבא ארה"ב, סנטקום )

הפנטגון הכין תוכניות תקיפה חסרות תקדים

במקביל לדיונים המדיניים, צבא ארצות הברית פיתח תוכניות תקיפה מקיפות נגד הרפובליקה האיסלאמית, הכוללות שימוש אפשרי בפצצת ה-GBU-43/B - המוכרת בכינויה המאיים "אם כל הפצצות" (MOAB). כך דווח ברשת CNN מפי גורמים אמריקנים המעורים בדיונים הפנימיים בצבא ארה"ב.

הנשיא טראמפ הורה לצבא להכין חבילות תקיפה מגוונות נגד איראן, הכוללות פגיעה ב"תשתיות אנרגיה רבות" ואתרי גרעין מרכזיים. התוכניות מיועדות לביצוע אם יורה הנשיא לחדש את המתקפות, לפני או אחרי בחירות אמצע הכהונה.

הפצצה מכילה כ-8,500 קילוגרמים של חומר נפץ מסוג H6. עוצמתה מבוססת על פיצוץ היוצר גל הדף משמעותי, המסוגל לגרום נזק נרחב למבנים ולתשתיות בסביבת הפגיעה. ה-GBU-43 נחשבת לפצצה האווירית הגדולה ביותר שנבנתה עם מערכת הנחיה לוויינית.

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אחד היעדים המרכזיים בתוכניות התקיפה הוא האתר הגרעיני המבוצר "הר המכוש". טראמפ אייר בחודשים האחרונים שוב ושוב לתקוף את האתר, שבו להערכת מודיעין ארה"ב וישראל מאחסנת טהראן רכיבים קריטיים של תוכנית הגרעין שלה. התוכניות שהוצגו קוראות במפורש לשימוש בפצצת ה-MOAB כדי להשמיד את המתקן.

עם זאת, בקרב גורמים צבאיים בכירים קיימים ספקות לגבי יעילות הנשק. מקורות בצבא ארה"ב מעריכים שהפצצה, למרות עוצמתה, עשויה שלא להיות מסוגלת לחדור דרך שכבות הסלע והגרניט שמגנות על המתקן התת-קרקעי העמוק.

גורם ביטחוני ציין שהניסוח בתוכניות מתייחס לתקיפה שתבוצע "לפני הנסיגה האמריקנית מאזור האחריות של פיקוד המרכז (CENTCOM)" - דבר המצביע על אפשרות של מכה עוצמתית מהירה, הכרזה על ניצחון ויציאה חפזונית של הכוחות.

סוללת טילי פטריוט ( צילום: שלוחת צבא גרמניה בנאט"ו )

בנאום שנשא בעצרת בחירות במדינת אריזונה, פירט הנשיא האמריקני את הפגיעה הקשה שהנחיתו כוחות ארה"ב על צמרת השלטון האיראנית. "פגענו בהנהגה שלהם בצורה אנושה", טען טראמפ. "הדרג הראשון של המנהיגים חוסל, אז הם מינו דרג שני. כשרדפנו וחיסלנו גם את הדרג השני, הם עברו לדרג השלישי - שגם מחציתו כבר איננו".

בהתייחסו להמשך הלחימה בשטח, הבהיר הנשיא שהמערכה נמצאת בישורת האחרונה: "זה הולך להסתיים בקרוב מאוד". לצד ההערכה על סיום הלחימה, הסביר טראמפ מדוע הצעדים הצבאיים התקיפים היו מחויבי המציאות, והתריע מפני תרחיש שבו המשטר האיראני משיג יכולת גרעינית מבצעית. "אם לאיראן הייתה אפשרות להשיג נשק גרעיני, הם לא היו מחכים אפילו 24 שעות להשתמש בו", אמר.

במקביל, יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, תקף בחריפות את וושינגטון והבהיר שהמגעים הדיפלומטיים אינם מספקים. "הם מפרים את כל מה שהם מבטיחים", אמר בנאום ששודר בטלוויזיה הממלכתית. לדבריו, המענה היחיד מול "אויב בריוני" הוא מוכנות ממשית ללחימה. "עלינו להילחם באמת ובאומץ בשדה הקרב", הצהיר, כשהוא מדגיש שרק הפגנת עוצמה בשטח תביא ליצירת "הרתעה יציבה לאורך זמן".