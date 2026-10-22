רכבת ישראל הודיעה על היערכות מיוחדת לקראת יום הבחירות לכנסת ה-26, שייערכו ביום שלישי הקרוב, כ"ז בניסן תשפ"ו (27.10.26). במסגרת ההיערכות, כלל הנסיעות ברכבת יהיו ללא תשלום, בהתאם להחלטת ועדת הבחירות המרכזית.

הנסיעה החינמית תחל ביום שני, כ"ו בניסן, בשעה 20:00, ותימשך עד לסיום פעילות התחבורה הציבורית ביום הבחירות. הנוסעים יידרשו להנפיק כרטיסי נייר במכונות הכרטיסים המוצבות בתחנות הרכבת, ולא להשתמש בכרטיסי רב קו.

ברכבת ישראל מבקשים מהציבור להימנע מעשיית שימוש בחוזים הטעונים בכרטיסי הרב קו, ולהנפיק כרטיסי נייר בלבד במכונות הכרטיסים שבתחנות.

בשל הביקוש הצפוי, רכבות בקו ירושלים יצחק נבון–תל אביב תופעלנה במתכונת מוגברת. בין השעות 12:00–20:00 ביום הבחירות, תופעלנה שלוש רכבות בשעה לכל כיוון, לעומת שתיים בימים רגילים. הרכבת השלישית בשעה תתחיל ותסיים את מסלולה בתחנת תל אביב ההגנה.

ברכבת ישראל מזכירים כי בהנחיית המשטרה קיימת הגבלה על מספר הנוסעים לירושלים וממנה. לפיכך, יש להנפיק שובר נסיעה לכל נוסע בהתאם לרכבת המבוקשת, טרם העלייה לרכבת.

ההיערכות המיוחדת של רכבת ישראל מצטרפת לסידורי התחבורה הציבורית הכלליים שנקבעו לקראת יום הבחירות, במטרה לאפשר לכלל הציבור להגיע בנוחות לקלפיות ברחבי הארץ.