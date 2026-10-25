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בכנס יהדות התורה בבני ברק

הגר"ד לנדו במתקפה: "אתם מזיקים לעולם התורה"

ראש הישיבה הגר"ד לנדו המשיך במתקפה חריפה נגד מפלגת "הציבור החרדי" ומפלגות קטנות נוספות בכנס המרכזי של יהדות התורה בבני ברק: "טענות שקר"

ראש הישיבה הגאון הרב דב לנדו המשיך במתקפה חריפה נגד מפלגת "הציבור החרדי" בראשות מוטי לייטנר ומפלגות קטנות חרדיות נוספות, בכנס המרכזי של יהדות התורה שהתקיים בבני ברק. זאת, לאחר שפרסם אמש מכתב בנושא.

"קורא מלב כואב לטועים שהקימו מפלגות שונות שאין דעת חכמים נוחה מהם, אנא, אתם מזיקים לעולם התורה", הצהיר . "כל הטענות הם טענות שקר כי אינכם אלא מפסידי קולות ואסור לתמוך במפלגות שהם רק שקר. השקר ברור לכול".

ראש הישיבה הוסיף והדגיש: "אסור לתמוך במפלגות אלו שאינן אלא שקר ונזק. הטענות של אותן מפלגות על דאגה לבני הישיבות הן טענות שקר".

בהמשך דבריו פנה הגר"ד לנדו אל רשויות השלטון: "אני פונה לרשויות השלטון - אין לנו חפץ בשלטון ואין לנו כוונה לפגוע בשלטון, רצוננו רק ללמוד תורה, אנחנו לא קשורים למפלגה כזאת או אחרת, נתמוך רק במי שייתן לנו אפשרות ללמוד והישיבות הקדושות".

יהדות התורההרב דב לנדוהציבור החרדיבחירות 2026מוטי לייטנר

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