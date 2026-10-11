בליכוד שוקלים תלונה במשטרה נגד מנדלבליט

בליכוד נבחנת אפשרות לנקוט צעד משפטי נגד היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט ונגד חוקרים שהיו מעורבים בתיקי ראש הממשלה בנימין נתניהו. לפי דיווח פרשן ערוץ 14 בועז גולן, היועץ המשפטי של המפלגה בוחן הגשת תלונה רשמית במשטרה נגדם.

הצעד הנבחן מגיע בעקבות עדותו של מנדלבליט במשפט נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים. במהלך החקירה הנגדית, במסגרת פרשת ההגנה, העלה סנגורו של ראש הממשלה, עורך הדין עמית חדד, שאלות בנוגע לפיקוח על חקירות המשטרה, לאישורים שניתנו לפעולות החקירה ולתהליך גיבוש כתב האישום.

במהלך העדות התקשה מנדלבליט להיזכר אם חתם בעצמו על כתב האישום המתוקן. הוא הבהיר כי לא אישר באופן אישי כל פעולה שביצעה המשטרה. כאשר נשאל אם ייתכן שהחוקרים פעלו ללא ידיעתו, השיב: "יכול להיות".

בעקבות הדברים קראו בליכוד לעצור את משפט נתניהו ולחקור בכירים לשעבר במערכת אכיפת החוק. כעת נבחנת האפשרות ליישם את הדרישה באמצעות הגשת תלונה נגד מנדלבליט והחוקרים, אולם נכון לעתה טרם התקבלה החלטה סופית בעניין.