היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה הורו לחקור את חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית באזהרה, בחשד לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. כך דווח היום (יום שני) בתקשורת.

ההחלטה התקבלה בעקבות אירוע שהתרחש לפני כשבועיים, שבמהלכו, לפי טענת גורמים במשטרה, הותקף שוטר ונגרם לו שבר באף במהלך העימות.

אתמול פורסם כי קרויזר היה מעורב בעימות עם שוטרים, וכי לפי מקורות במשטרה חבר הכנסת תקף שוטר והאירוע הסתיים בפציעתו של השוטר.

אולם קרויזר מציג תמונה שונה לחלוטין של האירוע, וטוען כי השוטרים הם שתקפו אותו. בעקבות כך הגיע אתמול למשרדי המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) כדי להגיש תלונה נגדם.

בריאיון שנתן אתמול הסביר קרויזר כי המתין 11 ימים לפני הגשת התלונה, בשל החג ובשל עומס במסגרת קמפיין הבחירות של מפלגתו.

הגיע להגיש תלונה, אך לא נגבתה ממנו גרסה

כאשר הגיע קרויזר למח"ש, החוקרים נמנעו מלגבות ממנו גרסה על האירוע, למרות שביקש לעשות זאת.

קרויזר טען כי ההחלטה שלא לגבות ממנו עדות התקבלה בהוראת היועצת המשפטית לממשלה.

כעת מתברר כי אכן ניתנה הוראה מטעם היועצת המשפטית לממשלה שלא לגבות ממנו גרסה באותו שלב, אך הסיבה לכך קשורה למעמדו של קרויזר כחשוד בתקיפת שוטר.

היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה קבעו כי יש לחקור את חבר הכנסת באזהרה, בשל החשד לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות.

מדוע הוחלט לעכב את גביית העדות?

לפי הדיווח, ההחלטה נועדה למנוע מצב שבו קרויזר ימסור שתי גרסאות נפרדות על אותו אירוע – האחת במסגרת תלונתו במח"ש נגד השוטרים, והשנייה במסגרת החקירה המתנהלת נגדו במשטרה.

במקום זאת, הוחלט כי תיגבה ממנו גרסה אחת בפני צוות חקירה משותף, שיבחן הן את תלונתו נגד השוטרים והן את החשדות שהועלו כלפיו.

מדובר בהבחנה משמעותית מבחינה משפטית: קרויזר אינו רק מתלונן על התנהלות השוטרים, אלא גם חשוד בעבירה פלילית הנוגעת לאותה תקרית. לכן הוחלט לתאם את גביית גרסתו במסגרת חקירה משותפת.

יש להדגיש כי ההחלטה לחקור את קרויזר באזהרה אינה קביעה שביצע את העבירה המיוחסת לו. החשד לתקיפת השוטר טרם הוכרע, ובמקביל אמורה להיבחן גם טענתו של חבר הכנסת כי הותקף בעצמו בידי השוטרים.

היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה התבקשו להגיב לפרסום, ומסרו בתגובה: "לא נתייחס".