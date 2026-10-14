בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר אתמול (יום ד') 24 שנות מאסר וחצי בפועל על שחאדה אבו אלקיעאן, תושב הפזורה הבדואית בנגב, שהורשע במסגרת הסדר טיעון בסיוע לאויב במלחמה ובעבירות טרור ונשק. אבו אלקיעאן פעל בשליחות ארגון טרור מרצועת עזה, גנב נשק מחייל צה"ל, העביר אמצעי לחימה לשטחי יהודה ושומרון ואף התגייס לצה"ל בהנחיית מפעיליו במטרה לאסוף מידע מודיעיני.

מכתב האישום המתוקן, שהגישה עורכת הדין חופית קנטרוביץ מפרקליטות מחוז דרום, מתאר כיצד בשנת 2019, בעקבות צו הריסה מינהלי שהוצא לבית אביו, החליט אבו אלקיעאן לנקום במדינת ישראל ולפגוע בביטחונה. בספטמבר אותה שנה גנב מחייל צה"ל באזור יתיר רובה סער מסוג M4, מחסנית וסמן לייזר, והטמין את הנשק באדמה סמוך למקום מגוריו.

החל משנת 2021 יצר אבו אלקיעאן קשר באמצעות רשתות חברתיות ויישומון טלגרם עם פעילי טרור מרצועת עזה. הוא הביע תמיכה במאבק נגד מדינת ישראל וביקש להצטרף לזרוע הצבאית של חמאס. בהמשך פעל בשליחות ארגון הטרור "כתאאב אלמג'אהדין", והעביר למפעיליו מידע ותמונות של בסיסי צה"ל, תחנות רכבת, חברות ממשלתיות ומרכזי קניות. כמו כן דיווח על תנועות חיילים ומסוקים באזור מגוריו.

במרץ 2022 יצר עמו קשר פעיל בארגון הטרור, המכונה "אבו סלימאן", וביקש לרכוש אמצעי לחימה. אבו אלקיעאן הציע למכור לו את הנשק שגנב מצה"ל והתעקש להעביר את אמצעי הלחימה ישירות לשטחי יהודה ושומרון. בחודש מאי 2022 גייס את בן דודו לסייע לו, והשניים העמיסו ברכב רובה M4, אלפי כדורי תחמושת וחמישה רימוני יד, ונסעו לשטחי יהודה ושומרון. שם הניחו את אמצעי הלחימה במקום מסתור עבור ארגון הטרור.

במקביל, בהנחיית מפעילו, התגייס אבו אלקיעאן לצה"ל ביום 22 במאי 2022, במטרה לאסוף מידע מתוך הצבא על חיילים בדואים, בסיסים ומיקומים צבאיים ולהעבירו לארגון הטרור. כשמונה ימים לאחר גיוסו נעצר על ידי כוחות הביטחון ופעילותו סוכלה.

בדצמבר 2025 הורשע אבו אלקיעאן, לאחר שהודה בכתב האישום המתוקן במסגרת הסדר טיעון, בעבירות של סיוע לאויב במלחמה, חברות פעילה בארגון טרור, גניבה בנסיבות מחמירות, עבירות בנשק ופעולה בנשק למטרות טרור.

במסגרת הטיעונים לעונש ביקשה הפרקליטות להטיל על אבו אלקיעאן עונש מאסר ממושך, לצד מאסרים על תנאי וקנס כספי גבוה. הפרקליטות הדגישה את חומרת הקשר עם ארגון הטרור "כתאאב אלמג'אהדין", שהיה מעורב ברצח בני משפחת ביבס במהלך מלחמת חרבות ברזל.

הרכב השופטים דניאל בן טולילה, טל לחיאני שהם ויואב עטר גזר על אבו אלקיעאן 24 שנות מאסר וחצי בפועל, מאסר על תנאי וקנס בסך 25 אלף שקלים.

עורכת הדין חופית קנטרוביץ מפרקליטות מחוז דרום, שניהלה את התיק, מסרה בסוף הדיון: "מדובר בפרשה חריגה בחומרתה, שבה אזרח מדינת ישראל בחר לפעול נגדה, לקיים קשר עם ארגון טרור ואף להתגייס לצה"ל בשליחות ארגון טרור, במטרה לאסוף מידע מתוך צה"ל ולפגוע בביטחון המדינה".

"ראוי לציין שבמקביל להליך הפלילי הועברו פרטיו של הנאשם גם לשר הפנים לצורך בחינת ביטול אזרחותו של הנאשם. העונש שנגזר מבטא את חומרת המעשים, את הפגיעה בביטחון המדינה ואת הצורך בהרתעה משמעותית. הפרקליטות תמשיך לפעול למיצוי הדין עם מי שבוחרים לפעול ולסייע לארגוני טרור ולסכן את ביטחון המדינה, חייליה ואזרחיה", הוסיפה.