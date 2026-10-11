התכתבויות וואטסאפ פרטיות המיוחסות ליונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הופצו היום ברשתות החברתיות. הגורם שמאחורי ההפצה בחר לפרסם בשלב זה שיחות שאוריך ניהל לכאורה עם שבעה אנשים שונים, תוך טענה כי התכתבויות נוספות יפורסמו בהמשך.

בשלב זה אין אפשרות לקבוע בוודאות מהי רמת המהימנות של ההתכתבויות שהופצו. אוריך נמנע מלהגיב או להתייחס לאירוע, וזהות הגורם שמאחורי ההדלפה אינה ידועה.

ההדלפה מגיעה ימים ספורים לאחר שפורסמה חשיפה ב"כלכליסט" על פרצת אבטחה חמורה ופוטנציאלית בחשבונו של היועץ. על פי הדיווח, אוריך חיבר את חשבון הוואטסאפ האישי שלו לשירות חיצוני הפועל מאיחוד האמירויות – צעד שאיפשר גישה מלאה, ישירה ובלתי מוצפנת להתכתבויותיו הרגישות.

החשיפה התאפשרה לאחר שאוריך פיתח כלי מעקב תקשורתי לניטור אזכורים של ראש הממשלה ורעייתו בזמן אמת, באמצעות מודל בינה מלאכותית. אוריך הציב את קוד התוכנה באתר פיתוח, ובכך חשף פרטי גישה שאפשרו לגורמים זרים לחדור לקבוצות וואטסאפ ולשאוב מהן מידע חסוי.

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יצוין כי השירות האמירתי שבו השתמש אוריך כפוף לחוקים המקומיים באיחוד האמירויות, המתירים לרשויות הביטחון שם גישה חופשית למידע ולתוכן הודעות ללא צורך בצו בית משפט. עם זאת, במערכת הביטחון והטכנולוגיה מדגישים כי לא ניתן לקבוע בוודאות אם ההדלפה הנוכחית קשורה באופן ישיר לפרצת האבטחה.

כזכור, בסוף חודש ספטמבר הגיש אוריך תביעת לשון הרע בסך 260 אלף שקלים נגד "ישראל היום", הכתב ועורך העיתון, בעקבות ידיעה שפורסמה בעיתון בחודש אוגוסט. בידיעה נשוא התביעה פורסמה טענה מפי "מקור ביטחוני", שעסקה בהעברת מידע לכאורה לקטאר.

אוריך הכחיש את הדברים וטוען בתביעתו כי מדובר בפרסום שקרי וחסר בסיס. כבר בעת פרסום הידיעה מסר אוריך ל"ישראל היום": "מדובר בשקר מוחלט, שלא בכדי מתפרסם על ידי יריבים פוליטיים בעיצומה של מערכת הבחירות. מעולם לא נכחתי בדיון מסווג ומעולם לא מסרתי שום מידע, אפילו לא מסווג, לאף אחד בעולם".