ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בריאיון בכאן 11 לפרשת יועצו הקרוב יונתן אוריך ולקשריו עם קטאר, והבהיר כי לא היה בסוד העניינים וכי אוריך לא נחשף למידע מסווג כלשהו. כשנשאל מה ידע על הקשרים, השיב נתניהו במילה אחת: "כלום".

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נתניהו הדגיש כי יונתן אוריך לא נכח באף ישיבה ביטחונית. "הוא לא תודרך ביטחונית, כי לא היה לו שום מידע ביטחוני, הוא מחוץ לדלת", אמר ראש הממשלה.

כשנשאל מדוע לא בירר את הנושא מול היועץ עצמו, טען נתניהו כי עורכי הדין הנחו אותו להימנע מכך בשל מגבלות משפטיות. ראש הממשלה תקף את עצם החקירה בעניינו של אוריך וטען כי "היה שופט ואמר אין פה שום דבר ביטחוני", תוך שהוא מוסיף כי עשו לו "עוול נורא" וכי זה "הכול פוליטי וציד פוליטי", בדיוק כמו המשפט המתנהל נגדו.