איזנקוט מתחייב: "תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט בעזה"

הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישר! עם איזנקוט, מסר הצהרה ביטחונית מיוחדת בגבול רצועת עזה, 12 ימים לפני הבחירות. במסגרת ההצהרה התחייב איזנקוט כי תוך 18 חודשים מכניסתו ללשכת ראש הממשלה, חמאס לא ישלוט עוד ברצועת עזה.

"אני מתחייב: תוך 18 חודשים מכניסתי ללשכת ראש הממשלה, חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. נביא להשמדת הזרוע הצבאית של חמאס", הצהיר איזנקוט. לדבריו, "זה יקרה בין אם באמצעות פעולה על בסיס מתווה הנשיא טראמפ שהתקבל על ידי ממשלת נתניהו, או בין אם בהפעלת יכולות צבאיות ומבצעיות".

איזנקוט תקף בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו: "כל עוד בנימין נתניהו בשלטון, חמאס יישאר בשלטון. האדם שתולה שלטים עם הכיתוב 'לא נכנע' הוא הראשון להיכנע: למשתמטים, לשותפיו לקואליציה ולחמאס".

הרמטכ"ל לשעבר המשיך בביקורת חריפה על ניהול המלחמה: "מעולם לא הייתה ממשלה בישראל שקיבלה כל כך הרבה מרחב תמרון ולגיטימציה מהציבור ומהעולם, ונחלה כישלון אסטרטגי כה מהדהד. שלוש שנים אחרי טבח השבעה באוקטובר, חמאס עודנו הריבון ברצועת עזה, חמוש, מתחמש ומשקם את יכולותיו הצבאיות".

"באיראן, בלבנון ובעזה, תהום פעורה בין הישגי הלוחמים בשטח לבין אי-העמידה של נתניהו במטרות שהוא עצמו הגדיר", הוסיף. לדבריו, "אל לנו להתנהל בגישה שמחדלים הם גזירת גורל, יש דרך למנוע את האסון הבא".

איזנקוט פירט את תוכניתו: "נקבל החלטות אמיצות, נגבש אסטרטגיה לאומית, נתחקר בוועדת חקירה ממלכתית את השבעה באוקטובר וניישם את הלקחים. זו לא פריווילגיה, זה הכרח וצורך ביטחוני דחוף. יש לי את הידע ואת הניסיון להוביל את צה"ל, המוסד והשב"כ במקצועיות".

הליכוד הגיב במהירות להצהרת איזנקוט בשאלה: "איך תמוטט את חמאס בלי לקבל רשות משותפיך מנסור וטיבי?"

מפלגת ישר! עם איזנקוט השיבה לליכוד: "17 שנה נתניהו והליכוד מוליכים את אזרחי ישראל שולל ומחזקים את חמאס. אם הייתם מתרכזים קצת יותר במשימה שלכם, ופחות בניסוח דפי מסרים - אולי ה-7.10 היה נמנע. עוד 12 יום אתם הולכים הביתה".