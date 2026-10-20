יו"ר ועדת הבחירות: נתניהו השתמש בחומרי צה"ל ללא תשלום

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית קבע היום (יום ג') כי ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם שוב ושוב סרטוני תעמולת בחירות שבהם מופיעים קטעים שצולמו בידי דובר צה"ל, ככל הנראה מבלי לשלם עבורם. הסרטונים הוסרו לפני שהתקבלו החלטות סופיות בעתירות שהוגשו נגדם.

בנוסף, סרטונים מסוג זה הופיעו בתשדירי תעמולת הבחירות של הליכוד בטלוויזיה. מעתה, נקבע כי אי אפשר להשתמש בחומרים כאלה בתשדירי תעמולה מבלי להוכיח מראש שהוסדר התשלום בעניין.

בסרטונים שפורסמו לאחרונה בחשבונותיו של ראש הממשלה הופיעו, בין השאר, מטוסי חיל האוויר, טנקים של צה"ל, ספינות חיל הים ועוד. כאשר הוגשו עתירות בעניין, הפרסומים הוסרו לפני הכרעה.

סרטונים דומים מופיעים גם בתשדירי תעמולת הבחירות של הליכוד בטלוויזיה, לצד סרטונים אחרים. בעתירה נוספת שהוגשה על סרטון מסוג זה, ביקש יו"ר ועדת הבחירות המרכזית התייחסות מהיועצת המשפטית לממשלה לגבי קטעים מסוג זה – גם אם הסרטון יוסר.

היועצת המשפטית לממשלה הודיעה שבירור מול הגורמים המתאימים העלה כי אי אפשר לדעת בוודאות מה מקור קטעים שמופיעים בסרטון פרטי ערוך, אך נראה שחלק מהקטעים בסרטון צולמו בידי דובר צה"ל. לא נמצא תיעוד לפנייה להסדיר תשלום בעד השימוש בהם. גם הפעם הסרטון הוסר.

סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט–1959, קובע כי אסור להשתמש בנכסי הציבור בקשר עם תעמולת בחירות. נקבע פעמים רבות שחומרים שצילמה לשכת העיתונות הממשלתית נחשבים לנכסי הציבור, ואפשר להשתמש בהם רק לאחר תשלום עבורם.

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ציין כי חובה דומה חלה על חומרים שצילם דובר צה"ל. מאחר שהסרטון בעתירה הוסר, היא נמחקה. עם זאת, מדובר בהתנהלות של "פרסום והסרה" שוב ושוב.

כמו כן, נקבע כי סרטונים דומים לא יאושרו לפרסום בתשדירי הבחירות אלא לאחר שיוצג אישור על תשלום. יו"ר ועדת הבחירות המרכזית חייב את הליכוד לשלם את הוצאות העותר בסך 1,500 ש"ח והוצאות לאוצר המדינה בסך 6,000 ש"ח.

ההחלטה מגיעה שבוע בלבד לפני יום הבחירות, כאשר מערכת הבחירות נמצאת בשיאה. הליכוד לא הגיב עד כה להחלטה.