ועדת הכספים בראשות חבר הכנסת חנוך מילביצקי אישרה היום (יום ראשון) שורה של שינויים תקציביים במסגרת שנת הכספים 2026, יומיים בלבד לפני פתיחת הקלפיות לכנסת ה-26. השינויים, שקיבלו את אישור ועדת ההסכמות בשל הסמיכות למועד הבחירות, כוללים תקציבים משמעותיים למשרד החינוך, למשרד התיירות ולשיקום חבל התקומה.

במסגרת ההחלטות התקציביות אושרה העברה של כחצי מיליארד שקלים למשרד החינוך, המיועדים להתאמת תקציב ההוצאה לביצוע הצפוי בהתאם לתוכנית החומש לבינוי כיתות ותקציבי פיתוח נוספים. בנוסף הועברו כ-97 מיליון שקלים ממשרד ראש הממשלה למשרד החינוך, וכן 120 מיליון שקלים במסגרת הוצאה המותנית בהכנסה.

התקציבים הנוספים שהועברו למשרד החינוך מיועדים למימון שכר עובדי הוראה על פי תחזיות הביצוע, פרויקטי מחשוב ומערכות מידע, תקצוב ישיר לארגוני המורים, קרנות רווחה ונושאים נוספים. כמו כן כולל התקציב יישום החלטות ממשלה לחיזוק הצפון והדרום, וביצוע הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית — מכינות אופק לנוער בסיכון, מתנדבים לשנת שירות, תמיכה בתנועות נוער, הפעלת קבוצת מחנכים וכפרי סטודנטים.

משרד התיירות זכה להעברה של כ-95 מיליון שקלים מסעיפי תעסוקה, תיירות ומשרד האוצר. התקציב מיועד ליישום החלטת ממשלה בנושא "סיוע למארגני התיירות הנכנסת בשל מלחמת 'שאגת הארי'"', החלטת ממשלה בנושא "שיקום מתקני אכסון שקלטו מפונים ועידוד תיירות פנים", והחלטות ממשלה לעניין פינוי אוכלוסייה וקליטתה במלחמת "חרבות ברזל". בנוסף אושר שינוי פנימי במשרד התיירות בסך 18 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב עבור תקצוב פעילות החברה הממשלתית להגנות ים המלח ופיתוח תשתיות תיירות.

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בתחום התכנון אושרה העברה של כ-76 מיליון שקלים לסעיف רשויות פיקוח, וכן כ-70 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב. התקצוב נועד לפעולות מנהל התכנון השוטפות ויישום החלטות ממשלה. כמו כן הועברו כ-131 מיליון שקלים ממשרד ראש הממשלה לסעיף 'רשויות פיקוח' עבור מימון הרשאות עבר במסגרת תוכנית מנהלת תקומה, לשיקום ופיתוח חבל התקומה.

בסיום הדיון סיכם חבר הכנסת חנוך מילביצקי את כהונתו כיושב ראש ועדת הכספים ונפרד מחברי הוועדה והצוות המקצועי. "הייתה לי הזכות לשבת למעלה משנה בראשות הוועדה הזו", אמר מילביצקי. "אני רוצה לומר תודה רבה לכל חברי הוועדה, במיוחד לחבר הכנסת משה גפני, וחבר הכנסת ינון אזולאי, שני ח"כים מאוד מנוסים פה, שלקחו אותי תחת חסותם ודאגו שלא אעשה יותר מידי שטויות".

מילביצקי הודה לצוות המקצועי של הוועדה ולייעוץ המשפטי. "לא הייתה פעם אחת שביקשתי משהו וקיבלתי תשובה שלילית, לא משנה השעה והמועד תמיד משתדלים ועושים, זה לא מובן מאליו", ציין. "למרות שלא תמיד הסכמתי עם ההחלטות שלהם, תמיד הייתה לי הערכה ועדיין יש לי, למקצועיות ולמסירות".

חבר הכנסת ינון אזולאי השיב למילביצקי: "אני חושב שמילאת את התפקיד בשנה לא פשוטה, זה היה אמור להיות לחודש או חודשיים, ובסופו של דבר התארך ועשית את העבודה בצורה מקצועית. תודה לך ואני בטוח שנעבוד עוד רבות ביחד".