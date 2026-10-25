בבלי
לקראת הבחירות

נתניהו: "רוב הציבור החרדי יתגייס, מי שאומר נמות ולא נתגייס יילך לכלא"

ראש הממשלה בריאיון לקראת הבחירות: "כל מי שלא הולך ללמוד תורה, שזה הרוב הגדול, יתגייס" • התריע מפני הצבעה למפלגות קטנות: וינטר לוקח קולות של הימין וישרוף אותם

ראש הממשלה נתניהו בתוכנית 'הפטריוטים' (צילום מסך: ערוץ 14)

ראש הממשלה הציג לקראת הבחירות עמדה חריפה בנושא גיוס בני הישיבות, בריאיון שנתן לתוכנית 'הפטריוטים' בערוץ 14.

נתניהו טען כי הממשלה הקודמת לא העבירה חוק בנושא, ואילו ממשלתו הייתה כפסע מלהעביר חוק שלפיו 23 אלף חרדים היו אמורים להתגייס. לדבריו, כבר עכשיו התגייסו 5,000, גם דרך יחידת החשמונאים.

בהמשך דבריו הבהיר נתניהו: "כל מי שלא הולך ללמוד תורה, שזה הרוב הגדול, יתגייס. מי שאומר 'נמות ולא נתגייס' ילך לכלא".

ראש הממשלה התייחס גם להתמודדות של עופר וינטר, והתריע מפני הצבעה למפלגות קטנות. לטענתו, הוצעה לוינטר הצעה להיכנס לליכוד במקום שלישי עם תפקיד שר, והוא סרב. לאחר מכן הוצעה לו הצעה מסמוטריץ', והוא סרב גם לה. "אח"כ הוא אמר שהוא ימליץ עלי לראשות הממשלה, אבל הוא גמגם ואז חזר בו", ציין נתניהו.

"הוא לוקח קולות של הליכוד, של הימין, ואו שהוא ישרוף אותם או שהוא יעביר אותם לאיזנקוט ולליברמן. זה מה שהשמאל רוצה", אמר ראש הממשלה. לסיכום הוסיף: "צריך להבין את זה, 80% מהמצביעים של וינטר רוצים אותי כראש ממשלה".

גיוס חרדיםבנימין נתניהועופר וינטרבחירות 2025

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

מצאת טעות בכתבה? תוכן שאינו ראוי לאתר?דווח לנו
בחירות 2026 — כל סקרי המנדטים המרכזיים בישראל
לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר