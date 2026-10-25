נתניהו: "רוב הציבור החרדי יתגייס, מי שאומר נמות ולא נתגייס יילך לכלא"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הציג לקראת הבחירות עמדה חריפה בנושא גיוס בני הישיבות, בריאיון שנתן לתוכנית 'הפטריוטים' בערוץ 14.

נתניהו טען כי הממשלה הקודמת לא העבירה חוק בנושא, ואילו ממשלתו הייתה כפסע מלהעביר חוק שלפיו 23 אלף חרדים היו אמורים להתגייס. לדבריו, כבר עכשיו התגייסו 5,000, גם דרך יחידת החשמונאים.

בהמשך דבריו הבהיר נתניהו: "כל מי שלא הולך ללמוד תורה, שזה הרוב הגדול, יתגייס. מי שאומר 'נמות ולא נתגייס' ילך לכלא".

ראש הממשלה התייחס גם להתמודדות של עופר וינטר, והתריע מפני הצבעה למפלגות קטנות. לטענתו, הוצעה לוינטר הצעה להיכנס לליכוד במקום שלישי עם תפקיד שר, והוא סרב. לאחר מכן הוצעה לו הצעה מסמוטריץ', והוא סרב גם לה. "אח"כ הוא אמר שהוא ימליץ עלי לראשות הממשלה, אבל הוא גמגם ואז חזר בו", ציין נתניהו.

"הוא לוקח קולות של הליכוד, של הימין, ואו שהוא ישרוף אותם או שהוא יעביר אותם לאיזנקוט ולליברמן. זה מה שהשמאל רוצה", אמר ראש הממשלה. לסיכום הוסיף: "צריך להבין את זה, 80% מהמצביעים של וינטר רוצים אותי כראש ממשלה".