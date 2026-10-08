דובר צה"ל פרסם אתמול (יום חמישי) הבהרה חריגה בעקבות ביקורת שהושמעה בתקשורת הכללית על כך שמפגינים חרדים מצליחים למנוע מעצרים יזומים של תלמידי ישיבות על ידי המשטרה הצבאית.

בימים האחרונים חזרו על עצמם מספר אירועים שבהם נאלצו כוחות המשטרה הצבאית לסגת מבלי לבצע מעצר. בין היתר בעיר מודיעין, שם לא הצליחו לעצור תלמיד ישיבה בעל תשובה המוגדר כעריק, לאחר שמאות מפגינים הגיעו למקום.

בעקבות הביקורת הקשה שהופנתה כלפי צה"ל, נאלץ דובר צה"ל לפרסם הודעה רשמית שנועדה ככל הנראה להשיב על הטענות. בהודעה צוין כי "במהלך הלילה התבצעו מספר מעצרי משתמטים ועריקים יזומים מוצלחים ברחבי הארץ".

בצה"ל הדגישו עוד כי "הטענה כי מעצר העריק בעיר בת ים לא התבצע בעקבות הפגנה אינה נכונה. בכתובת אחת בעיר בת ים, לא אותר עריק במשך זמן ממושך, לכן צוות הבילוש עזב את המקום בהתאם להחלטת המפקד בשטח."

ל'כיכר השבת' נודע כי אכן נעצרו במהלך הלילה מספר תלמידי ישיבות. לפי המידע שהגיע לידינו, כלל ניסיונות המעצרים שהגיעו לכדי מגע עם חשוד הסתיימו במעצר, כולל מספר בני ישיבה.

בימים האחרונים, ברקע הבחירות המתקרבות, חזר צה"ל לבצע מעצרים יזומים כנגד תלמידי ישיבות שפג מעמדם החוקי מול הצבא. כאשר ישראל עומדת כשלושה שבועות לפני הבחירות, נוצר רושם כאילו צה"ל מנסה לרצות גורמים המעוניינים בפגיעה בעולם התורה, כל זאת כאשר המתח בין המגזרים בישראל נמצא בשיאו.