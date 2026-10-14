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הראש"ל הגר"ד יוסף עלה לציון אביו מרן זצ"ל סמוך לחצות

בהילולת פוסק הדור: הראשון לציון הגר"ד יוסף הגיע לאחר חצות הלילה לבית העלמין סנהדריה והעתיר בתפילה על ציון אביו מרן זצוק"ל • עשרות אלפים נוהרים למקום

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צפו בתיעוד| צילום: צילום: באדיבות המצלם

בליל רביעי, בעיצומה של הילולת פוסק הדור מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, הגיע הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, נשיא בית הדין הרבני הגדול, לבית העלמין סנהדריה בירושלים.

הראשון לציון נכנס לציון הקדוש לאחר חצות הלילה, והעתיר בתפילה על קבר אביו הגדול לביטול הגזרות ולרחמי שמים מרובים עבור הכלל והפרט.

במשך הלילה כולו נוהרים לבית העלמין בסנהדריה עשרות אלפי מתפללים מכל רחבי הארץ, המגיעים לפקוד את הציון הקדוש, להדליק נרות ולבקש ישועות ורחמים ביום ההילולא.

כוחות גדולים של משטרה ואבטחה מלווים את הציבור הרב כדי להבטיח את הגעת ההמונים בבטחה.

הרב דוד יוסףהרב עובדיה יוסףהילולאבית העלמין סנהדריה

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