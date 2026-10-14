הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף עלה אתמול, יום שלישי, לציונו של אביו מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל בבית העלמין סנהדריה בירושלים, יום לפני מועד ההילולא ה-13 להסתלקותו לגנזי מרומים.
העלייה המוקדמת נעשתה בהמלצת גורמי הביטחון והמשטרה, שהעריכו כי התקהלות עשרות אלפי המתפללים הצפויים להגיע למתחם הציון במהלך יום ההילולא עלולה ליצור דוחק כבד ומסוכן.
בסביבת הראשון לציון ציינו כי ההחלטה להקדים את מועד העלייה התקבלה לאור חשש ממשי לפיקוח נפש שעלול להיגרם מהמוני המתפללים שיגיעו מכל רחבי הארץ והעולם בעת הגעתו בשיא יום ההילולא.
במהלך שהותו בציון הקדוש, הראשון לציון העתיר בתפילה ובקשת רחמים מרובים לישועת הכלל והפרט, להצלחת עם ישראל ולעילוי נשמתו הטהורה של מרן זצוק"ל.
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