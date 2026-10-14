הגאון רבי יצחק יוסף עלה אתמול לציון אביו מרן זצוק"ל, יום לפני ההילולא ה-13 • גורמי הביטחון המליצו להקדים מחשש לדוחק כבד בקרב עשרות אלפי המתפללים הצפויים להגיע

במהלך שהותו בציון הקדוש, הראשון לציון העתיר בתפילה ובקשת רחמים מרובים לישועת הכלל והפרט, להצלחת עם ישראל ולעילוי נשמתו הטהורה של מרן זצוק"ל.

בסביבת הראשון לציון ציינו כי ההחלטה להקדים את מועד העלייה התקבלה לאור חשש ממשי לפיקוח נפש שעלול להיגרם מהמוני המתפללים שיגיעו מכל רחבי הארץ והעולם בעת הגעתו בשיא יום ההילולא.

העלייה המוקדמת נעשתה בהמלצת גורמי הביטחון והמשטרה, שהעריכו כי התקהלות עשרות אלפי המתפללים הצפויים להגיע למתחם הציון במהלך יום ההילולא עלולה ליצור דוחק כבד ומסוכן.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף עלה אתמול, יום שלישי, לציונו של אביו מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל בבית העלמין סנהדריה בירושלים, יום לפני מועד ה הילולא ה-13 להסתלקותו לגנזי מרומים.

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